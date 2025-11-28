說漁民日常故事 陳亭妃：走進人民的生活

立法委員陳亭妃再度公布新的形象影片。(陳亭妃提供)

民進黨立委陳亭妃今(28)日發布最新競選形象影片，以台南沿海漁村的日常為主軸，呈現漁民在半夜巡水、烈日下補繩、風雨中搶收的真實畫面，強調台南需要一位「能信任、能依靠、永遠在人民身邊的市長」。





影片從凌晨灰藍色天光開場，漁民踩著濕滑池畔巡視魚塭、調整增氧設備；鏡頭接著帶到牡蠣棚作業平台，師傅手工拆殼、補繩，長期浸泡海水的雙手早已佈滿裂痕。虱目魚、文蛤、白蝦、台灣鯛等台南驕傲的漁產，都建立在漁民全年無休的投入與堅持之上。

陳亭妃指出，台南的漁村分布在將軍、北門、七股、學甲、安南等沿海地區，每一處都是家庭生計來源，也是台南重要的自然資產。「虱目魚是台南的驕傲，牡蠣是台南的味道，而漁民，就是捍衛這些資源的人。」





影片中，她親自走上漁船、踏入魚塭，也在颱風丹娜絲剛過後拍攝現場，看見漁民即使屋頂被吹走，也得半夜冒雨搶收，避免損失擴大。她強調，市長不能只坐在辦公室等資料，「人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意。」





從政 27 年來，陳亭妃表示，無論面對農漁業、弱勢家庭或地方建設，她始終堅持人民至上，「我只是把市民的聲音帶到市府、立法院、行政院，反應民意，做我該做的事。」





她表示，希望透過這支沒有華麗配樂和口號的影片，讓市民看見漁村最真實的勞動，也看見她所相信的市政核心價值：「台南值得一位真正走進人民生活的市長。」