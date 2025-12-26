說真話的徐某人為何此時吹哨？本人現身說法─全因為「他」

旅居海外的中國軍事網紅「說真話的徐某人」日前當起了吹哨者，在X平台公布一段錄音檔，指中國網紅「落日海盜」去年9月嘗試以每月4萬歐元(約新台幣148萬元)招募他為中共做大外宣，而這不僅引發外界關注，同時也讓人好奇為何徐某人等了1年後，才在此時出手？徐某人在接受央廣專訪時表示，他是完全看不下去「落日海盜」等網紅，近日不斷在網上抹黑在美遭拘留逮捕、拍攝新疆再教育營影像畫面的中國青年關恆，他要讓外界知道中共就是透過這種方式在網上帶風向，散佈錯誤訊息，進行認知作戰。

說真話的徐某人拋出錄音檔 證實中共收買網紅

「說真話的徐某人」日前在X平台上，釋出了一段去年9月的錄音檔，其中涉及了中國網紅「落日海盜」企圖以每月4萬歐元，約新台幣 148萬元來收買他，為中共做大外宣。由於這段錄音證實了中共確實透過管道收買各領域網紅的傳聞，因此引發極大的關注。而「落日海盜」也隨即關閉相關帳號，消聲匿跡。

徐某人為何此時吹哨？全因為「他」

不過，讓大家好奇的是，為何徐某人會在事隔1年後，才釋出這段長達43分鐘的錄音檔？徐某人在接受央廣專訪時表示，一方面他想把手上的這顆子彈，蓄積到最大的能量後才發射，另一方面，他實在也看不下去，「落日海盜」等網紅，不斷抹黑日前在美意外被捕、在新疆拍攝再教育營影片的中國青年關恆，因此他才選擇在此時出手，讓外界知道中共就是透過這些網紅，在網上帶風向。

他說：『我是覺得他(關恆)不應該受到這樣的待遇，或許你可以說他是非法入境美國，走各種各樣的法律程序，打官司都可以，但是你沒有必要在人身攻擊上，在名義上去對他進行造謠和抹黑，我覺得這對他來說是不公平的，所以也就促使我會在這個時間節點上出手，相當於我是有一個子彈在手裡，但我需要把這個子彈在它的能量最大化的時候釋放出來。』

關恆遭美拘留 落日海盜等網紅群起攻之

2021年，關恆冒險前往中國新疆地區，拍攝了遭到國際社會廣泛譴責關押維吾爾及其他民族穆斯林的集中營設施。隨後，在他走線進入美國的當下，他同時也發布了所拍攝的影片，成了中共打壓維吾爾等少數民族的鐵證。儘管他在美申請政治庇護多年，卻還是在近日遭美國ICE逮捕，甚至預備將他驅逐到烏干達，引發全球人權組織的關注，儘管近日傳出美國國士安全部已撤銷將關恆驅逐至烏干達的提案，但在此期間，包括「落日海盜」等網紅仍持續在網上攻擊關恆，直指他影片造假，目的就是要尋求政治庇護。

網紅博主是否堅持普世價值 才是判斷有無問題標準

徐某人分析，在網上攻擊關恆的人分為兩派，除了中共的大外宣外，就是所謂的川華粉，也就是支持川普的華裔中國人。也因此對於外界在討論此事時，總聚焦在哪個網紅是不是收了中共的錢的問題上，他則有不同的看法。他認為，判斷這個網紅是否有問題的標準，應該放在是否對普世價值有所堅持。

徐某人說：『其實我個人覺得拿錢、不拿錢不是最重要的，最重要的判定方式是看他有沒有對這個普世價值的堅守，比如說在這個單一事件中，在關恆事件中我們可以看到就這些「川華粉」群體，我相信他們是不可能拿錢的，因為中共沒有必要去統戰他們，他們所說的話所說的一切事情，都是百分百符合中共的邏輯的，他根本沒有必要花錢去收買他們，但兩夥人為什麼會走在一起呢？就是出於對普世價值共同的憎恨，是對普世價值的鄙夷和憎恨，令他們最終走到了一起，如果我們要判定什麼是大外宣，什麼是大外宣的行動的話，不是看誰拿錢誰沒拿錢，而是這個看這個博主是否對普世價值有一個基本的堅持。』

公布錄音後 部分情勢發展背離初衷

然而，就在他公布這段錄音後，他卻發現有一個很不好的現象，就是錄音的內容成了某些網紅用來攻擊對手的資料，但這都背離了他公布錄音的初衷。

徐某人說：『我釋放這個錄音並不是要指責這個錄音中提到的那些博主，他們是或者不是，不是這個意思，主要是想讓大家看到這個外宣的運轉方式是什麼樣的，他並不是說直接把錢給你，給到手，然後這個人就變成外宣了，當他們要摧毀這個普世價值的時候，當所有人都不願意為其他人發聲的時候，他們就獲得了戰爭的真正勝利，並不是說他把錢給他，有多少人拿了錢，他們就贏了。』

錄音內容真真假假 民眾須識讀判斷

儘管如此，他仍提醒錄音的內容必定真真假假，雖然對於「落日海盜」曝光的幾個網紅並不感到意外，但就像是緬北的詐騙電話，大家當然不能全部相信。徐某並舉了「落日海盜」暗示中國網紅袁騰飛被收買為例，強調他就知道「落日海盗」曾為袁騰飛打過工，但工作經驗並不特別滿意，因此「落日海盜」提到袁騰飛是否有誇大或是打擊報復的成分在裡面，就不得而知。

錄音曝光對中共外宣有一定打擊

至於這個錄音內容的曝光，是否會打擊到中共外宣策略？徐某人認為，絕對會有一定的影響，讓他們覺得不爽和難堪，主要是中低層的工作人員，可能會受到了一定的打擊，但對整個的外宣系統，應是傷害有限，主要還是希望提醒所有的民眾，對網上的言論，都應保持謹慎態度。