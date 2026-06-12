說要開打又緊急喊停！ 川普取消對伊打擊 網批：反覆TACO喪失大國威信

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美國與伊朗間的衝突局勢近期再度升溫，美國總統川普甚至宣稱將對伊朗發起大規模打擊，呼籲伊朗主動投降。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 在一架美軍阿帕契直升機被擊落後，美國與伊朗間的衝突局勢再次升溫，美國總統川普甚至揚言「有義務進行回擊」，並計畫奪取包含哈爾克島在內的關鍵石油基礎設施、呼籲伊朗主動向美國投降。在發表強硬言論的數小時後，川普再次「TACO」，宣布撤回大規模打擊伊朗的決定，聲稱德黑蘭高層已經批准和平協議。然而，有伊朗媒體透露稱，截至目前為止，德黑蘭方面尚未通過任何決議，對川普的相關發言進行反駁。

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X 推主「蔡慎坤」指出，針對近期不斷升溫的美伊衝突局勢，川普於當地時間 11 日透過 Truth Social 發布貼文，宣稱將於當日晚間對伊朗實施猛烈打擊，並同時奪取哈爾克島等石油關鍵基礎設施。「就像我們對委內瑞拉做的那樣，這種做法可以對雙方都帶來顯著的成效，感謝各位關注此事」。

另外，川普也進一步表示，在伊朗伊斯蘭共和國的海軍、空軍以及防空系統都已經被摧毀的現在，「伊朗隨時都可以向美國揮舞投降的白旗，主動與美國達成協議」。同時，川普也對「主流媒體」發起批評，認為這些「製造假新聞的機構」會將與伊朗停戰的成果描述為「德黑蘭的偉大勝利」。

川普表示，美國計畫奪取包含哈爾克島在內的石油關鍵基礎設施，「就像我們對委內瑞拉做的一樣」。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

雖然川普對伊朗事務再次擺出強硬的姿態，但 X 推主「以色列戰爭」稱，截至目前為止，美軍仍尚未針對伊朗採取任何行動。沒想到，僅在數小時後，川普的立場又發生了動搖。X 推主「Inty News」表示，川普以「伊朗伊斯蘭共和國已經將和平協議提交至最高領導層，並獲得批准」為由，突然宣布取消對伊朗進行空襲與轟炸的計畫。

川普指出，與伊朗達成的協議還另外獲得以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及與其他國家的批准，「在正式達成協議前，美國海軍將會持續封鎖伊朗的海岸線，我們很快就會公布具體的簽署時間與地點」。

美國總統川普稱想要伊朗一半的石油。圖為伊朗石油出口樞紐哈爾克島。 圖：翻攝自 X @JournalistJet

針對川普就伊朗事務退縮的情形，推主「極光」分析認為，川普反覆虛張聲勢又反覆 TACO 的行為，已經讓美國喪失了大國的威信與威懾能力，「川普先前還曾指責伊朗把美國當傻子耍，但他對伊朗事務的反覆態度，很可能象徵著他已經失去了與伊朗作戰的信心」。

同時，針對川普口中「德黑蘭高層已批准協議」的相關言論，伊朗《法爾斯通訊社》也發布報導反駁，強調一位伊朗高層知情人士在受訪時透露，稱德黑蘭當局至今仍尚未批准任何與美國有關的協議、草案或初步備忘錄，指控川普的言論與事實真相相互矛盾。

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