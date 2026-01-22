說話太直白？知名刺青師李耀鳴癌末 聽醫師1句怒動手

涉案男子為54歲的李耀鳴，曾是西門町刺青店經營者，亦為台灣紋身職業總工會創會理事長。（圖／翻攝自李耀鳴臉書）





新北市淡水馬偕醫院日前發生一起醫療衝突事件，一名因癌症末期前往就診的李姓男子，疑似在診間與醫師對話過程中情緒失控，出拳攻擊醫師，事後醫師報案提告，警方已受理並將依法函送地檢署偵辦。事後打人的男子身分被起底，是知名刺青師李耀鳴。

勤務中心接獲通報，指稱淡水馬偕醫院門診區出現口角糾紛。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方指出，事件發生於19日下午近3時，勤務中心接獲通報，指稱淡水馬偕醫院門診區出現口角糾紛。員警到場時，診間已恢復平靜，醫師當下並未向警方表示遭到暴力對待，員警僅初步了解狀況後離開。

不過兩天後，該名醫師自行前往淡水警分局報案，表示19日看診時，一名病患因不滿醫療說明而情緒失控，揮拳擊中其左胸，導致胸部挫傷。警方隨即依法受理，並通知涉案男子到案說明。

涉案男子為54歲的李耀鳴，曾是西門町刺青店經營者，亦為台灣紋身職業總工會創會理事長，近年因多起案件纏身。（示意圖／翻攝自pixabay）

據了解，涉案男子為54歲的李耀鳴，曾是西門町刺青店經營者，亦為台灣紋身職業總工會創會理事長，近年因多起案件纏身，已逐漸淡出相關產業。當天他因癌症末期前往就醫，醫師告知需裝設人工血管以利後續治療。

李耀鳴事後受訪表示，自己只是詢問人工血管需裝設多久、化療要進行多長時間，卻遭醫師以「裝到死」回應，令他相當錯愕。隨後他再追問病情嚴重程度，醫師又回以「快了」，讓他難以承受，情緒因此失控。

警方表示，將依傷害、強制及涉嫌違反醫療法等相關罪嫌，完成調查後移送士林地檢署偵辦。（示意圖／翻攝自pixabay）

李耀鳴也指出，衝突發生後，該名醫師曾向其妻子多次道歉，坦言不該用那樣的方式說話，這也讓他質疑，若醫師認為自己的說法沒有問題，為何事後還要致歉。警方表示，將依傷害、強制及涉嫌違反醫療法等相關罪嫌，將李耀鳴移送士林地檢署偵辦。院方對此事件暫未對外說明，相關責任與過程仍待司法進一步釐清。

