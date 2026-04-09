說話總太尖銳？人際關係必學的「優雅對話」：把事情和人分開來看
不小心尖銳的語句就脫口而出？你知道話語中包含了溫度和尊重嗎？SEUM Speechp代表、Masterway股份有限公司執行長金志允於《優雅說話的力量》一書中，分享「優雅對話」的5大原則，幫助讀者自在表達，進而建立「屬於自己的口語表達方式」。以下為原書摘文：
用柔軟視角看真正重要的事
「搬新家後刷了油漆，但味道太刺鼻，搞得我頭痛得要命。可是一開窗，外頭的廢氣就飄進來，害我一直咳嗽。關窗呢，頭痛；開窗呢，咳嗽。到底該怎麼辦才好呢？」這段話出自於經典韓劇《請回答1994》。當年有許多女性觀眾都為這場戲深深著迷。
劇中，女主角娜靜把幾位男性朋友聚在一起，丟出「開窗還是關窗」這個難以兩全的提問。大家立刻展開熱烈討論，紛紛提出自己的觀點，試圖從邏輯或健康的角度得出最佳解法。眼看大家陷入爭辯，卻始終無法真正理解她的用意，娜靜難掩失望。
這時，她轉向劇中一向理性、總是名列醫學院榜首的「垃圾歐巴」金宰俊，期待他能給出不一樣的答案。他聽完問題後，露出嚴肅的表情，思考約莫兩秒，隨即果斷地回答：「當然是開窗啊！」
娜靜再次失望。接著，來自首爾的男生七峰出現了。娜靜將同樣的問題拋向他。他沉吟片刻後回答：「我想，開窗比較好吧」眼看又是一個無法理解她的人，她正準備放棄時，七峰忽然補上一句：「不過，妳還好嗎？」就這麼一句簡單的問候，讓娜靜眼神一亮、內心也頓時暖了起來。
她後來說道：「其實開窗或關窗都不是重點，重點是一句關心的話。」這句話，也道出了她真正的渴望。娜靜輕嘆一聲：「果然，首爾男生就是不一樣啊。」從那一刻起，她對七峰多了一分好感與欣賞。
嘗試將事情與人分開看待
看了剛剛那段韓劇的內容，你有什麼想法呢？清楚有力的解決方案比較重要，還是溫暖的關懷更重要？其實，這兩者之間並沒有一個絕對的標準答案。重點不在「哪個比較對」，而是我們能不能有意識地培養一種視角——把「事情」和「人」分開來看。
這不只是處理問題的技巧，更是一種在人際互動中保有餘裕的智慧。也是「優雅說話」的根本。我們常常會不自覺地，把一個人的行為跟他這個人畫上等號。比方說，當某人「在某件事上」做了一件讓我們不舒服的事，我們很容易就下定論，認為「他就是這樣的人」。但事實上，行為只是當下狀態的表現，不該全盤等同於一個人的價值與本質。
試想一下，某天職場上有位同事犯了錯。如果你把「他犯錯的那件事」直接等同於「這個人本身」，那麼你可能會開始對他產生負面印象，甚至在態度上不自覺疏離或責備。但如果我們能停下來，刻意區分：「這是一件可以處理的事情」和「他是那個人本身」，會有什麼不同呢？你會發現，問題仍然可以被解決，但你們之間的關係卻不必受損。
能夠把「事歸事，人歸人」分開來看，是一種非常珍貴的能力。因為那表示：你不是在責怪一個人，而是在處理一件可以被討論、被解決的事情。這樣的分辨，讓你能同時擁有兩種重要的能力——一種是理性看待問題的判斷力；另一種，是不輕易傷人的溫柔。當我們願意這樣去看待每一段互動，就更有機會找出問題的解法，同時保住彼此關係的溫度。
當然，這樣的分辨並不容易，我自己也常常不自覺地把「事情」和「人」混為一談，尤其當情緒上來的時候，實在很難不把一件事，當成對一個人的評價。雖然我總是盡力提醒自己，要避免這樣的狀況，但那確實是一種需要練習的能力。
我們常聽到很多口語課程或書籍都強調——「要把焦點放在人身上」這件事最重要。這當然沒錯，但我覺得這句話裡，往往少了一個非關鍵的前提：如果我們沒有先學會將「事情」「人」分開來看，就很難真正做到以人為本。
因為一旦混淆了事與人，我們的語氣就可能不自覺變得苛刻，或在批評問題的同時，傷了對方的自尊。唯有先釐清這兩者，我們才能處理好眼前的問題，同時也保住彼此的關係。
養成「將事情與對方分開來看」的習慣
當我們能把一件事情和那個人分開來看，就更有機會客觀地處理眼前的問題，也更有餘裕照顧對方的感受，這正是優雅表達的第二項原則。就像《請回答1994》裡首爾男孩七峰一樣。
與人對話時，不妨先在心裡輕輕提醒自己：「我現在，有沒有試著把『事情』和『人』分開來看？」這聽起來簡單，做起來卻不容易。因為它不是一種立刻見效的技巧，而是一種需要時間慢慢養成的習慣。我有個小建議：與其急著在每一次對話中馬上運用，不如先從每天的尾聲開始練習。
睡前，花一點時間回顧自己的一天，試著問問自己：「我今天有做到這一點嗎？」你可能會想起幾次做得不錯的時候，也可能發現有些時候還沒能做到。但沒關係，重要的是—你開始留意了。
這份留意，會在明天為你帶來更多察覺與選擇的空間。學會將「事情」與「人」分開來看，這個小小的習慣，會讓你的對話更豐富、更具有意義，也顯得更優雅。
進行對話時，最重要的是對「人」的尊重與關懷。但在那之前，其實還有一件更該練習的事：把「事情」和「人」分開來看。很多時候，我們太想表達尊重與善意，反而忽略對事情本身的客觀處理。
唯有在心裡保持視角的平衡，把「事情」與「人」暫時分開，我們才能一方面釐清問題，找到解法，另一方面，也照顧到彼此之間的連結與信任。當你慢慢練習這樣的分辨力，對話就再不只是互動，而是一種關係的深化，讓彼此的連結更深刻、更有意義。
（本文摘自／優雅說話的力量：語言的溫度，讓他人傾聽你／好的文化）
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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為說話總太尖銳？人際關係必學的「優雅對話」：把事情和人分開來看
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