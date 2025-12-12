說話習慣也影響運勢？換個說法「讓自己更旺」，用小小的改變吸來好運

換個說法就能轉運？其實，你平常怎麼跟自己說話，真的會影響心情與行動。心理學研究指出，自我對話會左右情緒與決策，如果常用負面語氣，自然容易陷入內耗；但換成更友善、正向的說法，心態會慢慢變好，做事也更順。

戒掉「應該」，改成「我可以怎麼做得更好」

很多人習慣用「應該」要求自己：「我應該考好一點」、「我不應該遲到」。但「應該」背後常帶著否定與責怪，時間一久容易打擊自信。其實大部分事情都是「可以再調整」而不是「做不好就是錯」，例如：把「我不應該遲到」換成「我可以再早出門一點」，把「我應該更努力」換成「我還有進步空間」。用正面的方式提醒自己，比苛責有效得多。

少用「高壓詞」，回到事情本身

語言會影響大腦的情緒反應，尤其誇張或負面的詞彙，會讓壓力變得更強。例如把「抗壓」換成「管理情緒」、「跑項目」改成「做項目」。用字越貼近事實，越能減少情緒負擔，做起事也不會覺得壓得喘不過氣。

廣告 廣告

減少「強制句」，給自己一點彈性

「我今天一定要完成」、「我必須成功」這類強制語氣，容易讓大腦把任務視為壓力來源，反而更想逃避。改用開放式語句試試看：「我今天早睡看看」、「我試試能不能跑完5公里」，適度保留彈性，不但更容易開始，也比較能持續。

不要急著給自己貼標籤

「我天生內向」、「我不會讀書」、「我體力差」這些標籤會把自己鎖死，讓人自動放棄改善的可能，不如換成客觀表述：「這次社交我狀態不好」、「這次考試沒發揮好」，專注在事實，而不是把問題變成「個性定案」，更能找到下一步方向。

用「旁觀者視角」對自己說話

自我對話的方式也有小技巧。用「我好焦慮」容易讓情緒更強，而換成第二人稱或第三人稱，例如「你現在可以先冷靜一下」、「×××，別急」，能讓情緒與行動稍微拉開距離，更容易理性思考。當壓力很大時，不妨試試轉換稱呼，會發現比較容易恢復平靜。

與其苛責自己，不如從說話方式開始調整。語氣變柔軟了，壓力變小了，行動也會開始變順，心態穩下來，生活自然會越來越順利。

延伸閱讀

女生「走順運」的4個信號！中一個就值得恭喜：妳的人生已開始走上坡

別讓自己活成「苦命樣」！中年後「命苦」的人，通常都有這3個壞習慣