說謊不只傷感情還傷身 精神科醫揭密「長期恐引發慢性發炎」

從小到大，我們常被教導「誠實為上策」，但許多人為了自保、不傷人或維持「高EQ」的形象，往往選擇用謊言來包裝事實。然而精神科醫師楊聰財引用一項醫學研究指出，長期說謊會使大腦處於「警戒模式」，進而引發高血壓、自律神經失衡，甚至與糖尿病、代謝症候群及免疫力下降有顯著關聯，默默傷害健康。

知名精神科醫師楊聰財昨（10）日上午在臉書發文分享一項最新研究，人類大腦天生會趨吉避凶，當誠實可能帶來責罵或衝突時，大腦的威脅系統（杏仁核）會被啟動，促使人用謊言快速「止血」；在生理層面，這種行為會導致心率上升、血管收縮，並使壓力荷爾蒙（皮質醇）大量分泌。楊醫師強調，真正消耗身心的並非說謊那一刻，而是後續為了維持謊言而產生的道德羞愧感、恐被揭穿的焦慮，以及無法分享真相的孤立感，這些壓力會逐漸演變為身體的慢性發炎。

楊醫師接著說明，從心理學角度來看，謊言可分為工具性、親社會（善意）、自我防衛及自我欺騙等多種類型。雖然善意謊言短期內能維持關係和諧，但長期而言會削弱信任；而最嚴重的惡意操控性謊言，對身心的破壞力最大。楊醫師指出，許多人高估了誠實帶來的痛苦，卻低估了謊言的代價。事實上，謊言並未解決問題，只是將壓力轉化為長期內耗，並「存進身體裡」，導致焦慮與憂鬱。

為了身心健康，楊醫師建議民眾練習「低傷害誠實」來取代謊言。例如，當下說不出口時，可以選擇「延後誠實」，以「我需要時間想清楚」為誠實爭取空間；或是用「建立界線」取代謊言，坦誠表達某些部分不方便談論。此外，用感受代替評價，例如以「我看得出你很用心」取代虛偽的討好，能讓誠實更有溫度。

另外，楊醫師點出，研究證實誠實能有效降低血壓、提升人際信任，並減少慢性壓力帶來的頭痛與緊繃感；向可信任的人分享秘密，其實是神經系統的一種修復行為。最後楊醫師總結，真正傷身的不是誠實，而是長期不敢誠實；當人不必再為維持謊言而耗能，身體才有餘裕修復。少一點謊言，不只是更符合道德，更是為了讓自己活得更健康、更自在。

