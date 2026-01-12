「說謊傷身」大腦陷警戒模式 研究：慢性發炎、免疫疾病接續來

醫學研究證實，誠實對身心健康具有實質幫助，不僅能降低血壓與焦慮，還可提升人際信任感、增加生活意義感，同時減少頭痛、肌肉緊繃與慢性壓力等症狀。

說謊之所以影響健康，是因為它讓大腦持續處在警戒模式，使身體無法真正放鬆。 （示意圖／Pixabay）

精神科醫師楊聰財指出，人體在說謊時會啟動壓力反應機制，生理層面出現多重變化，包括心跳加快、血壓上升、血管收縮，壓力荷爾蒙皮質醇的分泌量也會增加。此外，自律神經容易失衡，負責放鬆功能的副交感神經活動下降。長期處於這種高壓狀態下，可能導致多種健康問題，包括慢性發炎、糖尿病、代謝症候群，甚至造成免疫力下降，並引發焦慮與憂鬱等精神疾病。

楊聰財進一步分析，謊言通常會產生三種核心壓力來源，第一是對自己不夠誠實所產生的羞愧感，第二是對未來可能被揭穿的焦慮，第三則是因為無法說出真相而產生的孤立感。

真正傷身的其實是長期不敢誠實面對，誠實也不等於什麼都攤開，而是在尊重自己與他人的前提下，不再用謊言對抗生活。 （示意圖／Pixabay）

多項實驗研究顯示，人們往往高估了誠實帶來的痛苦，卻低估了說謊的代價。楊聰財提到，誠實確實可能造成當下的不舒服、關係的短暫緊張，甚至必須面對不想承認的真相。

楊聰財強調，說謊之所以影響健康，並非道德層面的懲罰，而是因為它讓大腦持續處在警戒模式，使身體無法真正放鬆。真正傷身的其實是長期不敢誠實面對，誠實也不等於什麼都攤開，而是在尊重自己與他人的前提下，不再用謊言對抗生活。少一點謊言，不只是更誠實的選擇，其實也是一種更健康的生活方式。

