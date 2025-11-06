說謊慣犯？黃國昌稱岳父從未在中國做生意 學者：背後臭不可聞

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司遭中國海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑曾回應，中國對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，當年的黃就是現在的沈。黃國昌5日駁斥稱，岳父從沒在中國做生意。加拿大約克大學副教授沈榮欽批，黃面不改色的說謊，就是說謊慣犯。

沈榮欽5日發文表示，前一陣子黃國昌為了表示和沈伯洋不同，公然宣稱「岳父從未在大陸做生意」，讓他十分驚訝，驚訝的地方倒不是黃說謊，畢竟黃也算說謊慣犯了，而是黃居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還這樣面不改色的說謊。

沈榮欽說，他對黃國昌岳父高熙治有印象，正是黃選舉時遭到特定媒體攻擊岳父高熙治在中國經商，卻刻意在學運中隱瞞，黃因而和高熙治一起在時代力量開記者會反擊。

沈榮欽指出，當時媒體查出高熙治在中國經商，並有一家工廠登記其名，但是令人驚訝的是，高在記者會上全盤否認，稱不知道為何有人會用自己的名字去登記工廠，而且對方正好也是台商，讓人誤以為是自己。

沈榮欽也說，據其他台商表示，這種需要本人登記的事情，不可能被人冒名，而且也沒人有動機這樣做，但是高熙治卻用十分誠懇的語氣在記者會稱，不清楚為何被人冒名登記，自己正在查怎麼回事。

沈榮欽提到，後來法院證實媒體報導不假，「熙隆公司在2009年3月間於大陸地區成立，註冊資本為 2860 萬美元，登記代表人為高熙治，營業所在山東龍口高新技術產業園區。龍口恒合農業研發有限公司，代表人為黃國昌的岳母劉美珠，成立日期為 2007 年 3 月 2 日，營業所在山東省龍口市。」讓人很難相信遭人冒名登記。

沈榮欽強調，高熙治當時在記者會和黃國昌一樣面不改色地表示不知情，讓他後來猜想，會不會在高的心目中，黃只是整個家族佈局中的一個棋子，即使黃國昌未必會這麼想。無論是否如傳言艾格蒙國際洗錢組織也在調查，黃國昌案的背後的金流恐怕都臭不可聞。

