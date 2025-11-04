說謊成性！黃明志哭「救護車遲到1小時」 馬國官員駁斥：26分鐘就到

黃明志捲入護理女神謝侑芯猝死案。取自當事人社群



「護理系女神」謝侑芯10月前往馬來西亞拍片，22日中午卻猝死在一間五星級飯店，而大馬歌手黃明志就在現場，稱有自救和報警叫救護車，卻同時發生毒品和企圖逃離現場的爭議。日前，黃明志指控救護車遲到近1小時，大馬衛生部隨即駁斥，強調救護車26分鐘內就抵達現場。

謝侑芯10月22日被發現在馬國吉隆坡的五星飯店浴室昏迷，黃明志自稱兩人共度一夜討論工作，謝侑芯中午時分去洗澡，半小時無動靜，他查看已看到人倒在浴缸失去意識，有叫救護車。而大馬警方卻說，有任務剛好在黃明志的樓層，發現他神色有異，押他回房才揭發此命案，現場也查獲他持有9顆搖頭丸「愛他死」，尿檢對4種毒品陽性反應。

黃明志因持有毒品、濫用毒品2罪交保，此事被揭發後，他第一時間反應是心情很「堵爛」，認為媒體又再捕風捉影，強調自己沒吸毒、沒毒品，還表示謝侑芯猝死時，他有報案，但救護車快1個小時才到，他感到生氣又無奈，也對女方的死亡感到不捨。

針對黃明志指控救護車遲到，馬來西亞的《中國報》等媒體報導，馬國衛生部官員澄清，救護車22日當天近中午12點30分接獲通報，2分鐘後就從吉隆坡中央醫院出勤，56分抵達飯店，整個車程只耗費26分鐘，駁斥黃明志的說法。

