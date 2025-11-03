說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達

謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，警方指出，黃明志當時也在現場。（翻攝自instagram＠namewee／instagram＠irisirisss900）

「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。

房內查獲藍色藥丸 尿檢呈多項毒品陽性

謝侑芯上月（10月）22日被發現昏迷於吉隆坡一間五星級飯店浴室內，送醫後宣告不治。警方指出，黃明志當時在場，並在房內查獲9顆疑似搖頭丸「愛他死」的藍色藥丸，尿液檢測對多項毒品呈陽性反應，包括安非他命、甲基安非他命、K他命及THC。

黃明志曾在社群媒體發文指控救護車「遲到將近1小時」，但據《中國報》報導，馬來西亞衛生部隨即駁斥此說法。官方指出，救護車於中午12時30分出勤，12時56分抵達現場，僅耗時26分鐘，「當局當天在接獲求助者緊急呼叫救護車的電話後，就在2分鐘內，安排救護車出勤到案發現場。」

保釋候審12月再開庭

黃明志隨後被控違反《1952年危險毒品法令》第39A（1）及第15（1）（a）條文，涉及持有及吸食毒品，若罪名成立，恐面臨至少兩年徒刑與三下鞭刑。他已於10月24日出庭否認所有指控，並以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋候審，案件預計12月18日再開庭。

謝侑芯死因待釐清 家屬不信「心臟病發」說法

謝侑芯的經紀人表示，當地醫院初步研判死因為心臟病發，但家屬對此說法存疑，盼進一步化驗釐清是否與毒品反應有關。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

