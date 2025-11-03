說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。
房內查獲藍色藥丸 尿檢呈多項毒品陽性
謝侑芯上月（10月）22日被發現昏迷於吉隆坡一間五星級飯店浴室內，送醫後宣告不治。警方指出，黃明志當時在場，並在房內查獲9顆疑似搖頭丸「愛他死」的藍色藥丸，尿液檢測對多項毒品呈陽性反應，包括安非他命、甲基安非他命、K他命及THC。
黃明志曾在社群媒體發文指控救護車「遲到將近1小時」，但據《中國報》報導，馬來西亞衛生部隨即駁斥此說法。官方指出，救護車於中午12時30分出勤，12時56分抵達現場，僅耗時26分鐘，「當局當天在接獲求助者緊急呼叫救護車的電話後，就在2分鐘內，安排救護車出勤到案發現場。」
保釋候審12月再開庭
黃明志隨後被控違反《1952年危險毒品法令》第39A（1）及第15（1）（a）條文，涉及持有及吸食毒品，若罪名成立，恐面臨至少兩年徒刑與三下鞭刑。他已於10月24日出庭否認所有指控，並以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋候審，案件預計12月18日再開庭。
謝侑芯死因待釐清 家屬不信「心臟病發」說法
謝侑芯的經紀人表示，當地醫院初步研判死因為心臟病發，但家屬對此說法存疑，盼進一步化驗釐清是否與毒品反應有關。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
更多鏡週刊報導
快訊／黃明志最新被捕大頭照曝光！房內搜出「9顆藍色藥丸」 涉毒捲入謝侑芯猝逝案
鄉民好奇黃明志有紅的歌？ 網分析他很懂網路列2大關鍵
黃明志捲入謝侑芯命案！ 她爆大馬神祕遊成「玩具」：我是還沒死其中一位罷了
其他人也在看
黃明志聲明說謊！「藍色藥丸是搖頭丸」否認2罪保釋金額曝
黃明志聲明說謊！「藍色藥丸是搖頭丸」否認2罪保釋金額曝EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
謝侑芯倒浴室…黃明志控救護車遲到1hr！ 大馬官方打臉：26分鐘到
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞身亡，警方後續查出歌手黃明志也在現場，並將他逮捕，先前黃明志曾控訴救護車過了將近1小時才抵達，不過官方隨即打臉，稱救護車在26分鐘內就抵達案發現場。中天新聞網 ・ 38 分鐘前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。2日馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見
快訊／懷恨縱火釀母女雙亡！前房客殺人罪聲押禁見EBC東森新聞 ・ 52 分鐘前
大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」自由時報 ・ 43 分鐘前
黃明志驚爆「神色慌張」衝電梯 被警方押回案發現場
黃明志驚爆「神色慌張」衝電梯 被警方押回案發現場EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。自由時報 ・ 51 分鐘前
謝侑芯猝逝、黃明志4項毒品呈陽性 醫：複合用藥恐致死
台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲。馬來西亞籍歌手黃明志被爆當時也在現場，且對4種毒品呈陽性反應。醫師表示，為追求強烈感官體驗，有些人會混用多種藥物，可能導致心律不整、心跳急遽變化等重症風險，甚至猝死。中天新聞網 ・ 16 小時前
快訊／切紙機夾手噴血！台南男「滾輪壓掌」崩潰困1.5hrs 痛到無聲送醫
台南市新營區今（3)日發生一起工安意外，46歲黃姓男子於下午5時許，使用切紙機時不慎遭夾，導致手掌壓在滾輪下，消防人員獲報後緊急趕到現場，使用破壞器材，順利脫困後，立即將人送往柳營奇美醫院進行救治，詳細事發原因，仍有待警方及相關單位進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志最新被捕照曝「光頭+鬍渣」搜出9顆藍色藥丸！謝侑芯經紀人再開嗆
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，因初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，遭指控擁毒和濫用毒品，《中國報》獨家曝光黃明志被捕照，以及身上搜出9顆疑為搖頭丸的照片。謝侑芯經紀人再次對黃明志嗆聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黃明志捲護理系女神猝逝事件 遭爆涉毒經紀人回應了
黃明志經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告，黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。稍早黃明志也發文表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信...CTWANT ・ 1 天前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
強調曾支持對方統一！王毅喊話要德國反台獨
[NOWnews今日新聞]德國外交部長瓦德富爾（JohannWadephul），原定上個月26日要到訪中國，卻在出訪前2天突然宣布取消，當時有分析指出，很可能是因為他強硬的對中立場，以及在台灣議題上的...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
安親班無照經營？黃國昌小姨子寄存證信函駁週刊指控 竟自爆多項違法
即時中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌豢養狗仔跟拍政治人物持續延燒，根據週刊調查，凱思國際的掛名負責人李麗娟是名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬成立的耘力國際登記地址相同，高翬更被直擊現身該處所，顯見雙方關係十分密切。不過週刊今（4）日報導指出，日前高翬向週刊寄出存證信函提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處，形同自證經營無照安親班等多項違法。民視 ・ 1 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 21 小時前
甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎
柯震東小師妹竟化身為櫃檯服務生，即使是素顏上工，夾著瀏海髮夾、綁著低馬尾，依然氙氣飄飄。透過咖啡廳的玻璃窗，看到許莉廷忙碌的身影，接起電話應對，時而專注於吧檯內的備餐出飲料工作。許莉廷憑藉《此時此刻》的亮眼表現，去年入圍金鐘獎最具潛力新人，更獲選為2024台...CTWANT ・ 2 小時前
獨家／員工被關精神科8天 雇主怒轟迦樂：為健保費
獨家／員工被關精神科8天 雇主怒轟迦樂：為健保費EBC東森新聞 ・ 12 小時前