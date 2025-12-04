說謊被戳穿? 川普、海格塞斯被迫共同面對 誰下令二次攻擊 他們這麼說.....

美國國防部長海格塞斯近期被媒體指控涉嫌向美軍部隊下令，對導彈攻擊的倖存者進行「二次打擊」，引發國際輿論熱議。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 美國政府近年在加勒比海域上強力「掃毒」，近日又傳國防部長海格塞斯下令對倖存者二次攻擊，引發爭議。據《福斯新聞》報導指出，五角大樓與美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）近日先後公開證實，美軍在加勒比海針對委內瑞拉毒品走私船隻的空襲行動，並非基層指揮官擅自下令，而是由總統川普親自授權執行。

海格塞斯在面對媒體鏡頭時直言，這場行動是美方對毒品集團「劃清界線的關鍵時刻」。他強調，美軍才剛開始加強對毒梟船隻的打擊行動，目的就是將這些被視為「恐怖組織」的販毒集團徹底摧毀，阻止毒品繼續危害美國社會。

廣告 廣告

海格塞斯將矛頭指向前任拜登政府，批評拜登採取「軟弱放任」態度，才導致毒品走私問題失控，社區遭毒梟勢力滲透，數千萬人受影響，甚至釀成大量吸毒致死事件。他強調，川普的態度完全不同，「不是逮捕再放人，而是徹底消滅威脅」。

針對美軍日前「二次打擊」委內瑞拉倖存水手的指控，五角大廈新聞秘書威爾遜 2 日召開記者會，強調相關行動皆由總統川普與國防部長海格塞斯指揮，且在海格塞斯 100% 同意的情況下才會實施，拒絕替川普揹鍋。 圖：翻攝自 @PressSecDOW X 帳號

據海格塞斯說法，目前經海路走私進入美國的毒品數量已大幅下降。川普更在對談時直言，走私量已減少 91%，對於剩下的 9%「仍在進行」的毒品來源，仍要求持續追擊、清除。

據外電之前報導，五角大廈新聞秘書金斯利．威爾遜也出面駁斥白宮先前稱二次攻擊命令是海軍司令所下達的說法，公開證實包括「對倖存人員發動第二波攻擊」在內的加勒比海空襲行動，皆是「總統親自下令」，並獲得海格塞斯全力支持，等同推翻外界所稱的「流氓指揮官誤判行動」說法。

雖然川普表態相信海格塞斯沒有下達類似命令的自清言論，但也強調，如果國會最終調查結果顯示海格塞斯與該起事件有關，「那他將自食其果」。圖為成為美軍目標的委內瑞拉快艇「運毒船」。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

相關說法一出，也讓海格塞斯先前「對行動並不知情」的說法陷入矛盾。美國聯邦參議員蘭德．保羅更痛批，海格塞斯最初聲稱「此事根本不存在，是假新聞」，但白宮隔日卻正式承認空襲確實發生，「要不是他對國會說謊，就是他根本無法掌握國防部狀況」。

此外，據《福斯新聞》報導指出，川普日前也強調，自己絕對不會同意美軍對倖存委內瑞拉水手發起「二次攻擊」的行為。「雖然海格塞斯向我否認自己涉及相關事件，但如果國會的調查最終證明他與事件有關，他就會『自食其果』」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解放軍「特種機」東海被秀導彈威脅! 遠海訓練遭外機逼近百米 對峙20分鐘

挨批對高市「背後放冷槍」! 石破茂稱無懼指責 還舉二戰「這例子」……