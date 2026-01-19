說謊被抓包？中榮報告稱「廠商沒動刀」遭影片狠打臉 石崇良下令嚴辦

中榮總曝醫材人員代醫手術，雖院方停職3名醫師後，相關影像不停流出。衛福部長石崇良批評並收回調查權，決定成立專案小組介入偵辦。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台中榮總近期被爆醫材人員代勞醫生手術的離譜狀況。雖然院方第一時間對外宣稱已讓3名相關醫師停職接受釐清，但衛福部長石崇良今(19)日重砲抨擊，儘管中榮原本撇清廠商並未動手，然隨著不斷有相關影像流出後，中央決定收回調查權，親自組成小組介入偵辦。

中榮總昨(18)日深夜召開緊急會議止血，祭出行政重罰。除了原先3名醫師被拔掉手術權外，更有2名科主任遭解職免兼主管身分，就連神經醫學中心主管大位也改由副院長暫代。衛福部此前強烈要求醫院交代細節，沒想到事態發展遠比初步報告更加複雜。

廣告 廣告

石崇良強調，若廠商在場動刀的行為屬實，不僅重創醫事尊嚴，更涉及觸犯醫療法令。目前部會已指示地方衛生局將全案移轉給偵查機關，朝「醫師法」中的非法醫療行為罪嫌擴大清查。他不諱言，中榮先前的說明指稱廠商絕無介入療程，與最新流出的影片情況不符，這也是中央決定強力介入的主因。

為了挽回民眾信心，衛福部主導的小組將延攬外部法律與醫療權威，會同衛生單位進行全面性檢視。石崇良表示，絕不容許任何模糊空間，除了針對此案嚴查到底，醫事司正快馬加鞭邀集醫管機構及各學會，共同編製全新的開刀房作業標準。這份保障大眾就醫安全的新守則，預計將在未來3至6個月內定案，並趕在7月前正式納入醫院評鑑的考核指標。

醫事司長劉越萍指出，過去在處理檢體詐欺事件時，就曾運用「醫療法」授權設立特別應變機制，本次中榮事件也將比照辦理。目前中央正與地方政府商討配合細節，後續將透過實地查核與評鑑訪視來追蹤進度，力求在最短時間內將事實真相公諸於世，降低對病友權益的衝擊。劉越萍透露，團隊已開始邀集各界專家協助，希望這套針對手術室的管制新規能在半年內順利公告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洛鞍颱風成「引路人」？鄭明典：大低壓帶接納北風 助冷氣團南侵

黃明志「持毒風波」未落幕！今出庭皆不認罪