說謊院長林輝煌審教唆說謊檢察官 司法陷荒謬雙標
司法界今（15日）有2件說謊司法官懲戒案，一是帶檢察官王涂芝赴88會館飲宴及唱歌，遭踢爆後還要求王涂芝謊稱沒去過的黃錦秋檢察官；二是謊報帳號被盜的法官張浩銘，黃檢察官遭拔官確定，張法官則獲法評會建請輕罰60萬元，2案處分天差地遠；最荒謬的是，判決檢察官教唆說謊案的審判長，正是深陷說謊與包庇性騷犯爭議的懲戒法院院長林輝煌，司法雙標與荒謬一次攤在陽光下。
懲戒法院今對檢察官黃錦秋作出判決，黃錦秋於2020年擔任警政署政風主任期間，帶同事王涂芝前往後來因洗錢案逃亡的林秉文經營的88會館飲宴與唱歌。事件遭踢爆後，黃錦秋不僅未坦承，還要求王涂芝謊稱「沒去過」。
懲戒法院認定其嚴重損害司法形象，判處免除檢察官職務，改任台北地檢署觀護人，全案確定。諷刺的是，作出這項重判的合議庭審判長，正是懲戒法院院長林輝煌。這名手握全國公務員懲戒生殺大權的司法高層，本身卻是爭議纏身的「說謊人物」。
對照之下，另一宗同樣涉及說謊的法官案件，結果卻輕如鴻毛。《鏡週刊》今年8月踢爆，初任高雄地院不到1年的法官張浩銘，因申請調派新北地院遭否決心生不滿，竟一人分飾兩角，在法官論壇匿名發文，替自己洗白調職案，並大肆抨擊法院與人事單位。遭揭穿後，張竟謊稱帳號被盜，引發司法院一級資安清查，最後證實是自導自演。法官評鑑委員會今認定張法官行為不檢且不誠實，卻僅建請懲戒法院罰俸6個月，約60萬元，官位照坐。同樣是說謊，檢察官被拔官、法官只罰錢，司法標準明顯不一。
今天展現司法雙標的核心人物，正是懲戒法院院長林輝煌本人。2023年，時任懲戒法院院長李伯道遭控性騷擾女部屬，當時擔任司法院祕書長的林輝煌接獲檢舉後，非但未啟動懲戒程序，反而教唆說謊要求李伯道「謊稱生病、自請退休」，成功將其從公開懲戒程序中抽離，讓李爽領每月20萬元退休金。直到《鏡週刊》獨家踢爆，事件才曝光。
事後即便監察院彈劾李伯道並移送懲戒法院，但至今懲戒仍未定案，退休金持續照領。林輝煌本人非但未因包庇受罰，反而高升懲戒法院院長，月領逾30萬元高薪。林輝煌在李伯道案面對媒體查證，他的回應方式同樣是說謊，甚至對記者出言恐嚇。
一個親手為性騷擾權貴打開逃生門、誠信備受質疑的說謊司法高層，如今卻坐在審判席上，審理「教同事說謊」是否該被重懲。林輝煌在判決書中以「失去人民對其檢察官適任性之信賴」等對黃錦秋的嚴厲指責，對照林輝煌逼李伯道說謊後自己也說大謊的所作所為，判決的每一字一句都是對他自己及司法正義的打臉，林輝煌穩坐高位的每一天，都是對司法正義的反諷，也赤裸呈現司法體系內部「說謊有價差、身分決定代價」的荒謬現實。
