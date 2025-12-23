說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光

風景秀麗的花東地區更是在這波潮流中脫穎而出。（示意圖／翻攝自pexels）





平日工作忙得不可開交，到了週末只想找個地方好好喘口氣，但想到出國要辦簽證、換匯還要排長隊過海關，不少人最後還是選擇在台灣來一場說走就走的小旅行。旅遊已經成為現代人平衡生活壓力的重要出口。為了瞭解大家在2025年對於國內旅遊的想法，LINE旅遊特別針對平台用戶進行了一場大規模調查，發現台灣人在旅遊選擇上，已經從過去追求大山大海的壯闊，轉向更務實的心理需求，而風景秀麗的花東地區更是在這波潮流中脫穎而出。

廣告 廣告

根據LINE旅遊發布的2025年國旅大調查顯示，參與調查的用戶以女性佔多數，約為62%，年齡層主要集中在35至54歲之間，且超過半數居住在北部地區。在旅遊頻率方面，有51%的受訪者表示一年大約會安排1至2次的國內旅行，另外有28%的人則維持在3至5次的頻率。整體來看，國旅雖然不是一種高頻率的活動，但已經成為許多家庭在日常快節奏生活之間，穿插進行短期休息的一種重要方式。

在目的地選擇上，花東地區憑藉著壯麗的自然景觀與悠閒的步調，成功奪下國人最想前往的城市第一名。緊隨其後的是宜蘭與台南，這兩個城市分別以親山近海的交通優勢，以及豐富的美食文化底蘊吸引著大批遊客。至於位居第四與第五的澎湖與高雄，則是以離島風情與獨特的港都氣氛，提供給旅客截然不同的旅遊體驗。調查結果顯示，台灣用戶在國內旅遊時，最傾向尋求舒緩放鬆與適度探索並存的感覺。

調查也深入分析了國旅的吸引力來源，其中可安排短天數、不用請假這一點最受青睞，佔比達到20%。許多民眾認為，國內行程最容易納入週末或短假期，不需要像出國那樣提早好幾個月進行繁瑣規劃。其次像是交通方便可快速抵達、語言溝通無障礙等優點，也強調了國旅低門檻與低壓力的特質。此外，像是飲食習慣相近、不用準備護照以及旅遊資訊容易取得等熟悉感，都是民眾選擇在國內遊玩的重要原因，價格反而並非首要考量。

不過，調查也反映出國內旅遊仍有許多進步空間。有58%的用戶表示最近一次的國旅體驗只是還可以，沒有特別驚喜，更有7%的人表示不滿意。在民眾最期待改善的清單中，住宿訂價與透明度以23%的佔比高居榜首，顯示消費者非常在意旅宿價格是否合理且公開。其他像是景點的創新度、交通接駁的便利性以及環境整潔，也都是旅客關注的重點。這顯示出國旅除了要便利，未來更需要提升整體的品質感與精緻度。

為了進一步帶動觀光風氣，交通部觀光署也已經規劃了明年度的各項旅遊補助方案，符合資格的民眾每人最高可以領到2000元的補助金，希望藉此降低大家的出遊負擔。LINE旅遊表示將持續整合住宿比價、交通服務與熱門景點資訊，讓民眾只要透過手機就能一站式搞定所有行程規劃。國旅在短天數旅程中依然具備不可取代的優勢，只要掌握快速成行、簡單放鬆的特質，就能滿足現代人隨時想充電的心願。

更多東森新聞報導

日月潭飯店周六一晚破5萬 他嚇傻！網揭：還是有人住

2026國旅五大補助曝光！平日住宿最高領2千 隔天免費玩樂園

怎救國旅？交通部鼓勵國人「勇敢休平日」民眾：會飛出國吧

