說邀習近平吃雞排遭批 黃國昌批綠沒出息：中性描述都急著抹紅

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌日前接受專訪稱「不排斥與中國國家主席習近平會面，還說可以邀習吃雞排」，引來綠營批評。黃國昌今（31日）稱，若連中性表述民進黨都急著抹紅，只能說民進黨真是沒出息，也再次展現民進黨的雙標，並酸新潮流大老洪奇昌跑去中國，「（陸委會副主委）梁文傑連吭都不敢吭一聲？」

黃國昌今於立法院議場外受訪指出，他昨在廣播節目接受訪問時，就講很清楚，彼此之間有對立、衝突，但都不應排除任何善意溝通的機會跟可能性，當然有我們的原則、堅持與立場，但為台灣、人民福祉，事實上能取得共識、多有溝通，能夠降低兩岸戰爭風險的事，都是正確的事情、都值得去做。

黃國昌直言，而也在這樣的前提、背景脈絡下，若總統賴清德都可邀習近平一起喝珍珠奶茶，他也樂意邀習一起來享受台灣特有且非常好吃的雞排。「那如果連這麼中性的表述，那民進黨都急著要抹紅，我只能夠說民進黨真的是沒出息，沒出息的程度讓人歎為觀止，也再一次的展現了民進黨的雙標！」

黃國昌說，「什麼叫做綠能你不能？」就像他昨在記者會講，有人跑到中國去經商、交流，就被民進黨批評成是舔共、賣台，那新潮流大老洪奇昌跑去中國，結果梁文傑吭都不敢吭一聲、正面看待這種健康有序的交流？別人去就是去「舔共」，民進黨的新潮流去就是健康有序？他覺得台灣人早就看透民進黨雙標，一點都不令人意外。

