說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審

上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。

行政院日前通過「國家安全法」修正草案7日排審，國民黨發出甲級動員令應戰（報系資料照）

行政院會通過的國家安全法、陸海空刑法等修法草案，針對「武統」言論，國安法修法草案明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹支持外國、大陸地區或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。

同時陸海空軍刑法第24條修正草案部分，草案明定，現役軍人如以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑。

對此國民黨文傳會主任吳宗憲表示，民進黨整天高喊保障言論自由，但侵害言論自由最嚴重的就是民進黨；如果未來連網路上的論述都要被政府控管，民進黨政府怎麼好意思稱自己最保障言論自由，這就是對言論自由的限縮。

國民黨文傳會主委吳宗憲（圖／攝自中天新聞）

民眾黨立委陳昭姿受訪表示，軍人本就應效忠國家，對於國軍去效忠敵人、或是不盡責而降敵者加重刑罰，大方向她贊同，但執政黨在要求廣大國軍的同時，也應該要把潛伏在府院黨內的共諜一網打盡。

行政院日前以因應境外敵對勢力滲透為由，提出《國家安全法》修正草案，草案中新增針對鼓吹戰爭言論的行政裁罰規定。國民黨團昨天啟動甲級動員機制，動員內政委員會委員及不分區立委出席，目標是阻止草案送出委員會進入院會程序。

