說一個你的台灣故事！創作者幫你客製化成專屬手機殼

如果要形容臺灣，你直覺會想到什麼？是巷口褪色的鐵皮屋、深夜亮著燈的機車行，也可能是夜市的叫賣聲、廟會掛著的旗幟、或台語歌在小巷裡迴盪的某段旋律。我們對臺灣的記憶，有許多時刻來自日常所見的細節，從氣味、色彩、聲音，或者某段特殊的回憶。

RHINOSHIELD犀牛盾TAIWAN UNBOXED臺灣開箱，以臺灣為主題的全新圖款設計。（圖／品牌業者提供）

手機3C防護配件品牌RHINOSHIELD犀牛盾推出「你說故事我來畫」客製化手機殼抽獎活動，購買任一犀牛盾手機殼，並分享你的臺灣故事/小語，就有機會獲得創作者繪製專屬手機殼！

犀牛盾說，今年推出的《TAIWAN UNBOXED 臺灣開箱》系列，集結 20 位臺灣創作者，以「臺灣」為題，共同繪製一座由城市、民俗、童心與色彩組成的島嶼。每幅圖像都是一扇門，邀你以自己的方式走進去。犀牛盾推出指定門市限定活動，邀消費者一同參與臺灣開箱的創作；活動期間為2025/12/22-2026/1/12，在台北新光 A11 店、台北西門店、桃園大江店、台中逢甲店、台南新光小北門店5 間門市。

RHINOSHIELD犀牛盾邀你一起開箱最臺風景。（圖／品牌業者提供）

「臺灣開箱創作牆」：現場設有臺灣開箱創作展示牆，展示犀牛盾合作的 130 位臺灣創作者多元設計圖款。 「臺灣開箱門市限定貼紙」：至活動門市，於臺灣開箱創作牆，拍下最喜歡的臺灣創作者照片，並至犀牛盾官方Facebook或Instagram 社群平台，於臺灣開箱任一貼文下方留言分享喜歡的創作者，即可免費獲得一張「創作者限量貼紙」。

還有「你說故事我來畫」客製化手機殼抽獎活動：購買任一犀牛盾手機殼，並分享你的臺灣故事/小語，就有機會獲得創作者繪製專屬手機殼！投稿內容可以是對臺灣的一句話、一個詞彙、心情小語、回憶或是告白。像是：臺北每天下雨，但我喜歡雨的聲音 / 早餐店阿姨都叫我帥哥 / 南部粽第一名/ 小時候爺爺在老家門口乘涼，總會幫我削格子狀的芒果，滴的滿手的果汁，味道到現在都忘不了。繪製圖款創作者包含「鐵雄 Keno、卡肉老ㄙ-波波冰狗室、諾米、Jin Jin Tattoo、瑞秋廖」等，將由犀牛盾隨機安排。

RHINOSHIELD犀牛盾指定門市限定，一同參與臺灣開箱的創作，有機會獲得創作者客製化手機殼。（圖／品牌業者提供）

信任科技服務商Gogolook旗下數位防詐APP Whoscall持續加深與遠傳合作，在遠傳獨家販售《Whoscall 進階版》個人方案。

Gogolook表示，此次合作延續Whoscall與遠傳長期推廣的防詐服務，遠傳用戶可直接透過遠傳電信帳單申辦《Whoscall進階版》方案，享受市面最低價。即日起至2026年2月28日，遠傳用戶首次訂購 Whoscall 進階版個人月方案，即可享有連續兩個月免費試用，自第三個月起以月費95元續訂；若選擇890元的年方案，則可立即享有首年帳單折抵金額190元，相當於減免兩個月費用。

遠傳電信用戶獨家免費試用《Whoscall進階版》2個月。（圖／品牌業者提供）

而為推動淨零碳排、打造低碳旅遊環境，桃園市政府風景區管理處於今年完成7處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施，由遠傳電信協助建置及維運，提供遊客MIT高品質的公有快慢充站點，包含180kW快充8槍、11kW慢充6槍，目前已全數投入營運。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，遠傳「智慧充電服務」整合聯網充電樁及平台系統，透過遠傳良好的物聯網通訊品質，與豐富的充電樁建置與維運經驗，提供一站式完整資訊與即時管理，並據不同場域的使用需求，提供從超充、快充到一般充電樁的建置規劃，以及7x24全天候維運服務。充電樁充電接頭可支援目前市面多數品牌電動車，且所有充電設備皆通過「產品安全驗證」與「電能計量檢定」，並搭載一鍵斷電安全防護系統，讓旅客可以安心使用。

遠傳助打造桃園七大風景區公有停車場充電站，實現低碳永續旅遊，其中拉拉山遊客服務中心更是北台灣海拔最高的180kW充電站。（圖／品牌業者提供）

搭配遠傳開發的「Charge Anywhere」App，支援多種帳號登入以及LINE Pay、信用卡、遠傳電信帳單等多元行動支付，方便車主隨時開啟定位查找充電樁、完成付款設定、掃描機台開始充電、及查閱充電紀錄。同時在管理平台也提供需量調度、充電站設備即時監控告警、以及一目瞭然的統計圖表，協助風景區管理處持續優化充電服務管理。

