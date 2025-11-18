說「全面迎戰」真的戰！ 卓榮泰、傅崐萁國會激動互嗆

行政院長卓榮泰與國民黨團總召傅崐萁就財劃法修正案再次激烈交鋒。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院上周再次三讀再通過《財政收支劃分法》修正案，再次引發朝野攻防，行政院長卓榮泰因此放話「行政院將全面迎戰」。卓榮泰今（18日）赴立法院備詢期間，更與國民黨團總召傅崐萁激烈唇槍舌戰，卓榮泰當面斥責：「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」

傅崐萁在質詢期間以圖表顯示，依照中央總預算編列，今年度中央統籌分配款為 4,674 億元、明年度為 8,841 億元；但今年度一般性補助為 2,501 億元，明年大幅縮減為 1,200 億元，今年度計畫性補助 2,954 億元，也大減至 308 億元。

傅崐萁表示，財劃法修正後，行政院撥給地方 4,167 億元，卻從一般性補助扣了 1,300 億元、從計畫性補助扣了 2,646 億元，明年地方政府實際上只增加 220 億元。卓榮泰一直說立法院「毀憲亂政」，但立院上周五再修財劃法，不過是把中央苛扣地方的一般性補助 1,300 億元還給地方政府，因這些款項關係到全民的醫療、老人照顧、教育、地方基礎建設等預算。

傅崐萁不滿稱，區區 220 億元（多）給地方，卻在這裡不斷造謠、造謠、造謠；造謠已經成了現在卓榮泰最常講的不實謠言。卓榮泰回嗆：「委員你認為給地方多 220 億元太少是不是？我認為你的數字有誤啦！」

卓榮泰再表示，如果傅崐萁認為給地方 220 億元太少，那傅崐萁為什麼不會覺得中央「少掉」（口誤，應為多給）4,674 億元會太多呢？（中央統籌分配款增加 4,167 億元）

傅崐萁隨即播放總統賴清德擔任台南市長期間，催促中央盡快修財劃法的影像。並再問：「請教卓院長，你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？跟賴清德主席開戰？還是跟賴清德總統開戰？」立法院通過修法，都是民進黨、賴清德十幾年來大聲疾呼的。

卓榮泰回應，2012 年所有地方政府的歲計剩餘是負 500 多億元，今年是正 800 多億元，地方政府（財政）已經好轉，傅崐萁拿 2012 年賴市長的話來今天講？！傅崐萁回嗆，請問政府去年超收多少錢？前年超收多少錢？四年超收 1 兆 8,700 億元，「你不會執政，就請你下台！請你不要跟賴清德宣戰、不要跟全民宣戰！請你要把民進黨對人民的承諾要好好來執行。」

卓榮泰則強調，「我們有還債」、「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」雙方拉高音量互嗆，迫使立法院長韓國瑜發聲中止說：「謝謝！謝謝！（質詢）時間已到。」

