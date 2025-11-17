說「台灣有事」在日本民調高？ 蔡正元憂高市早苗自認有利

日本首相高市早苗發表「台灣有事，可能構成存立危機事態」，引起中方強烈不滿，反制作多管齊下，兩邊緊張關係不斷升高。日本《共同社》最新民調結果顯示，48.8%受訪者贊成高市「台灣有事論」言論，44.2%反對。對此，前立委蔡正元憂心，這會讓高市早苗認為她是日本主流言論，可以讓她在日本首相位置有更長的壽命。

前立委蔡正元。（中天新聞）

據《共同社》15、16日進行全國電話民調顯示，針對高市稱「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，能出動日本自衛隊的發言，「贊成」加上「傾向於贊成」的受訪者總計48.8%，表示「反對」的占44.2%。

目前陸方反制日本的作為，包括今天起連3天在黃海海域實施實彈軍演；海警船艦昨進入釣魚台海域進行巡邏維權；文旅部將日本列旅遊警示，再度提醒陸客審慎赴日旅遊。教育部也提醒陸生赴日留學要高度謹慎。

蔡正元16日在中天《國際直球對決》節目表示，他憂慮的是，日本《共同社》剛剛做完高市早苗的民調，將近50%的日本人支持高市早苗，反對高市早苗言論的，比贊成的少。這會讓高市早苗認為，她是日本主流言論，不僅可以增加她個人的權力威望，還可以增加她右派的選票基礎，甚至於可以讓她在日本首相上面，比其他人有更長的壽命。

蔡正元指出，這就代表說高市早苗在想辦法緩和，但不退讓。結果就是中國大陸不管做什麼，軍機、軍艦繞，然後大陸人民感情受挫，這對高市來講，重要嗎？她現在發現這樣講，選票會增加，這個就是危險的訊號，也就是高市早苗不是一個，而是很多個。

蔡正元認為，高市早苗要修改非核三原則，非核三原則是日本不製造核子武器、不持有核子武器、也不輸入核子武器。她現在至少要改不輸入核子武器，同時美國已經准許韓國可以製造核子潛水艇，高市早苗已經跟美國要求，她也可以製造核子動力潛水艇。

