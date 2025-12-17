說「在野獨裁」就像「男人生小孩」 鄭麗文批賴清德「不識字兼無衛生沒民主素養」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰決定不副署、不公布施行「財劃法」，使朝野對立衝突再度升至高點。國民黨主席鄭麗文今日在中常會痛批賴清德「不識字兼無衛生，又沒民主素養」，偕同行政院長公然違憲，不僅是憲政笑話，還是台灣民主的悲歌。對於賴批評「在野獨裁」，鄭麗文也嗆，這就像「男人不會生小孩」，所以在野黨是沒辦法獨裁。

對於賴清德總統批評「在野獨裁」，國民黨主席鄭麗文也嗆，這就像「男人不會生小孩」，在野黨是沒辦法獨裁。（圖／國民黨）

鄭麗文表示，賴總統上任以來，國內政局陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。在大罷免之後，始作俑者賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，三讀通過的法案視若無睹，即便多次覆議結果只要不如賴清德的意，居然可公然違憲，偕同行政院長玩「不副署、不執行」，不但是憲政笑話，且是台灣民主的悲歌。

鄭麗文說，賴清德無所不用其極胡言亂語，鬧國際笑話，居然說「在野獨裁」，這就像「男人是不會生小孩的」，所以在野是無法獨裁的。

鄭麗文諷，她不知道這是優秀天才的幕僚教的，還是賴總統又不顧幕僚建議自己發明的，不要再把底牌掀給所有人看，「讓大家都知道你是毋捌字兼無衛生，又沒民主素養的人嗎？你不覺得丟臉，中華民國國民都覺得很丟臉。」

