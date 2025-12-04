「說」得精彩「故事」飛揚！ 中市國小英語說故事比賽繽紛登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市國民小學英語說故事比賽今（4）、明（5）兩日在清水區三田國小熱鬧登場！共有208所學校報名參與，賽事不僅提升活動可看性，也讓學生在舞台上呈現英語學習成果，以流利的口語說出精彩故事，展現自信風采。

▲參賽學生報到。

教育局長蔣偉民指出，為全面提升學生的英語力與國際競爭力，市長盧秀燕上任後積極推動各項英語教育措施，目前全市已聘任256名外籍教師，成功達成「校校有外師」的政策目標；教育局也持續以多元方式加強英語學習環境，包括推行英語專車、辦理展能樂學活動及英語營隊等，透過寓教於樂的方式，讓孩子在自然情境中累積語言能力，並能運用於生活之中。

廣告 廣告

蔣偉民表示，教育局每年規劃英語說故事、讀者劇場、朗讀及歌唱等4項競賽活動，為國小學生打造多元展能舞台，讓孩子能以各種方式展現英語實力。

教育局表示，本次比賽著重於學生的發音、語調以及故事呈現，期待孩子們在口語表達上有所提升，不僅能跳脫課本學習，也能在實際口說中展現語言能力。同時透過富有創意與趣味性的故事內容，讓學生感受英語語音與韻律的魅力。

參賽學校指導老師說，歷經長時間的練習，每一個發音、語調轉換與動作編排都不斷調整修正，逐漸掌握口語節奏、角色情緒與表演細節，是一段難能可貴的教學經驗。參賽學生分享，為了把故事說得更生動，他們不只要把每個單字發音正確，還要練習語調、節奏，甚至加入動作，但隨著一次次練習，自己越來越熟練，也更有信心，希望能在比賽中展現最好的一面。