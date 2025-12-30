説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬
許多上班族為了更高的收入，願意承擔比一般工作更高的工時與壓力。不過，一名網友近日在社群平台分享親身經歷指出，自己選擇高薪輪班工作後，卻因薪資被家中長輩視為社交談資，造成生活極大困擾，引發廣大網友共鳴。
原PO在Dcard發文透露，當初為了追求收入，他接受輪班制職缺，雖然付出不少，但也確實比一般工作待遇高。當家中長輩問起薪水，他如實回答後，每次見面便劈頭詢問「這個月有沒有領10萬？沒有？啊怎麼會只有這樣？獎金呢？一年發幾次？一次多少？」等問題。這些看似關心的問話，不僅讓原PO感到尷尬，也讓他的薪資成為鄰里間茶餘飯後的熱門話題。
長期下來，原PO開始避免與這些長輩見面，但對方卻因此對他的父母抱怨，指責他刻意隱瞞收入。後來他買了房，長輩卻從未踏進新家一步，甚至避談相關話題，「似乎是怕我要他幫忙出錢一樣，但我只是想分享喜悅，並沒有想過要討贊助。」原PO無奈尋求大家意見，「有沒有什麼比較好的回應方式？ 或是我應該如何釋懷？」
貼文曝光後引起廣大迴響，許多網友紛紛分享類似經驗。有網友表示，「我從畢業以來就一直說自己月薪3萬，有親戚會笑、有的懷疑、有的要介紹工作，我覺得挺有趣的，只是一個薪水，你就能簡單看得出一個人的真面目，他的價值觀是不是金錢至上、他是不是其實很希望你倒楣」、「大部分愛問薪水的都是想看笑話，然後知道比較高的時候又會冷嘲熱諷，比較低的話就會說啊你怎麼不換工作」、「我都是用區間回答，3萬-20萬，喜歡看親戚露出疑惑的表情」、「這種就避開見面就好， 反正你也不靠他們」。
看更多 CTWANT 文章
最強大陸冷氣團元旦報到「越晚越冷」 週末急凍7度低溫
暖暖包不要直接貼身體！醫示警熱傷「不會感覺到痛」：嚴重恐植皮
陸軍演癱瘓金門航線！逾百旅客候補滯留 立榮華信緊急加開班機
其他人也在看
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 4
【年末勞權不要忘】年終獎金何時發？年前離職後還能領年終嗎？4大常見問題一次看
年末將至，不少勞工在年前轉職，但也擔心離職後是否能領年終獎金。勞動部提醒，只要勞資有約定，離職或資遣勞工仍可主張權益，離職預告期也算在職。此外，若年終獎金屬「獎勵性質」，是否納入投保薪資也有規範。《Yahoo股市》整理2026年終發放時間、離職勞工領取權益及投保薪資等4大常見問題及解答。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 3
總裁夫人徵貼身管家月薪6-8萬 網友酸"傭人司機加保母"
南部中心／綜合報導高雄美濃一間公司在求職網貼出徵才訊息，要找「總裁夫人貼身管家」，月薪6至8萬元、年終2個月，但必須符合五項條件，包括隨叫隨到、要有極大耐心、配合董娘出勤，執行動機交辦事項等等，網友開酸，這根本是傭人加司機加保母，民眾也說，高薪背後可能要做不少額外的事，不會去應徵。貼出職缺的高雄美濃一間休閒農場，疑似是做了十五年的老管家，因家庭因素要離職，後來老管家又不走了，已將徵人訊息撤下。（圖／民視資料）年底到了，又到了換工作的旺季，有網友在人力銀行網站滑到一個職缺，忍不住po網問問大家的意見。這職缺徵的是「總裁夫人貼身管家」，開出月薪六到八萬元，條件是必須符合下列五點，第一，要陪伴總裁夫人，在其有需求發生時，能及時提供服務。2細心愛乾淨、要有極大耐心。3.偶爾需開車，配合董娘行程出勤。4.執行機動性交辦事宜。5.時間可彈性配合。三節獎金：1萬，年終保底2個月。引發網友熱烈討論，大酸這是在找宮女，類似甄環傳裏的翠果；有人幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車；還有人說，這怎麼都是台傭加司機和保母。民眾自認個性神經大條，不適合這個工作，「哇塞，這個職位的薪水好心動，但是我沒有辦法，我沒有那個能力。」另外一位則覺得怪怪的，「怎麼會有開薪水這麼高，薪水若是隨傳隨到，我覺得這樣差不多，但是工作內容可能就要講清楚，不然怕會做一些額外的事情。」求職網也提醒民眾，面試時一定要問清楚工作內容，別看到高薪就沖昏了頭。（圖／民視資料）根據了解，貼出職缺的高雄美濃一間休閒農場，疑似是做了十五年的老管家，因家庭因素要離職，才會上網徵人，不過後來老管家又不走了，因此已經將徵人訊息撤下。求職網也提醒，一定要問清楚工作內容，別看到高薪就沖昏了頭。求職網發言人楊宗斌：「職缺內容看起來如果覺得有些疑慮的話，可能還是要在面試的時候，當場的溝通了解清楚實際的工作內容，因為畢竟有時候領高薪的背後，可能還是會有一些比較辛苦，或是有一些風險的狀況。」求職網表示，類似24小時待命的工作，工時仍然得符合勞基法的規定，可不是雇主說了算。原文出處：總裁夫人徵貼身管家月薪6-8萬 網友酸"傭人司機加保母" 更多民視新聞報導頂大電機碩士收6次台積電面試拒後悔了！網：不是你不夠好放棄台積電「天使職位」衝Google？網揭抉擇關鍵33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
人力專家：未來工作已從「競爭轉協作」 不懂用AI恐最快被淘汰
人工智慧快速發展下，教育和人才專家指出，某些職業因獨特的人際互動和專業判斷能力而不易被取代。職涯教育講師劉晨慧認為，教師除了傳授知識外，更重要的是用生命影響、感動和陪伴學生，這是人工智慧難以模仿的。專家強調，未來關鍵角色需具備批判性思考，並能與人工智慧協作，否則被取代的可能性很高。在自動化時代，擁有無法被取代的專業技能，同時能與人工智慧協同工作，已成為必備的基本能力！TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
中國11月出口激增87% 以輸出墨西哥暴增2367%最驚人 但2026年補貼減少、出口阻力增加 連港媒都預估至少50家EV廠面臨倒閉｜鏡轉全球｜#鏡新聞
中國11月電動車出口激增87%至19.98萬輛，累計1-11月出口成長29%至198萬輛，11月成長以對墨西哥暴增2367%最驚人，區域出口量以亞洲超過11萬輛最多，累計1-11月也以對亞洲輸出99.4萬輛最多，歐洲逾60萬輛第2，拉美與加勒比海近25萬輛第3。 2026年中國車市預期將陷萎縮，產能過剩、消費降級，加上政府補貼減少，持續壓縮EV車商獲利。港媒披露，至少50家中國EV業者面臨倒閉壓力。車商平均每車淨利潤估僅5000人民幣，但出口淨利潤可達2萬人民幣，在本土「惡性內捲」下，恐怕會更奮力出海求生。 全國財政工作會議釋利多，「舊換新」消費刺激措施將繼續，激勵中國EV類股今大漲。但EV領域市場融資熱潮急速冷卻，外界開始擔心，中國汽車業將步房地產後塵，在2026年掀起新一波爆雷潮。2021年恒大暴雷，估衝擊上千萬人就業，EV若再爆，恐進一步受重創。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGM 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 72
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 9
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 16 小時前 ・ 10
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 10
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 25
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 629
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 45