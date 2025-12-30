説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

網友透露自己誠實說了薪水後，每次見面都會被長輩問，讓他感到困擾。（示意圖／Pexels）

許多上班族為了更高的收入，願意承擔比一般工作更高的工時與壓力。不過，一名網友近日在社群平台分享親身經歷指出，自己選擇高薪輪班工作後，卻因薪資被家中長輩視為社交談資，造成生活極大困擾，引發廣大網友共鳴。

原PO在Dcard發文透露，當初為了追求收入，他接受輪班制職缺，雖然付出不少，但也確實比一般工作待遇高。當家中長輩問起薪水，他如實回答後，每次見面便劈頭詢問「這個月有沒有領10萬？沒有？啊怎麼會只有這樣？獎金呢？一年發幾次？一次多少？」等問題。這些看似關心的問話，不僅讓原PO感到尷尬，也讓他的薪資成為鄰里間茶餘飯後的熱門話題。

廣告 廣告

長期下來，原PO開始避免與這些長輩見面，但對方卻因此對他的父母抱怨，指責他刻意隱瞞收入。後來他買了房，長輩卻從未踏進新家一步，甚至避談相關話題，「似乎是怕我要他幫忙出錢一樣，但我只是想分享喜悅，並沒有想過要討贊助。」原PO無奈尋求大家意見，「有沒有什麼比較好的回應方式？ 或是我應該如何釋懷？」

貼文曝光後引起廣大迴響，許多網友紛紛分享類似經驗。有網友表示，「我從畢業以來就一直說自己月薪3萬，有親戚會笑、有的懷疑、有的要介紹工作，我覺得挺有趣的，只是一個薪水，你就能簡單看得出一個人的真面目，他的價值觀是不是金錢至上、他是不是其實很希望你倒楣」、「大部分愛問薪水的都是想看笑話，然後知道比較高的時候又會冷嘲熱諷，比較低的話就會說啊你怎麼不換工作」、「我都是用區間回答，3萬-20萬，喜歡看親戚露出疑惑的表情」、「這種就避開見面就好， 反正你也不靠他們」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最強大陸冷氣團元旦報到「越晚越冷」 週末急凍7度低溫

暖暖包不要直接貼身體！醫示警熱傷「不會感覺到痛」：嚴重恐植皮

陸軍演癱瘓金門航線！逾百旅客候補滯留 立榮華信緊急加開班機