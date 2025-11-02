即時中心／廖予瑄報導

台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，中央災害應變中心今（2）日召開記者會，指揮官、農業部長陳駿季卻表示，台中市政府在昨（1）日私自派人到案例豬場進行清消，導致明（3）日恐怕無法做相關採樣。而中市府稍早也回應，指稱一名動保處的鄭姓人員因誤解組長指令，逕自入案例場清消。對此，台中市民進黨議員江肇國及周永鴻，同樣在臉書發文痛批中市府及市長盧秀燕，「過了十幾天還在狀況外！」，並質疑盧，「是誰下令？為什麼要冒這種風險？」

廣告 廣告

今日陳駿季在記者會上表示，昨日已請115名國軍弟兄，用24小時完成豬場的清消，預計可在明日做採樣，「因為要等消毒藥劑乾掉，才能進行採檢。」沒想到，中市府卻回到案場做清消，因此明日恐怕無法順利採檢送驗，「這樣的動作已違反前進應變所的相關內容。」

而中市府則解釋，是一名動保處鄭姓人員，今日因誤解動保處黃組長的指令，逕自進入案例場清消；並指出，目前調查報告已經出爐，「市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。」

對此，江肇國發文開炮，化學兵才剛連夜清消完案例豬場，指揮官、農業部次長杜文珍也清楚地指示，要讓案場乾燥一天，才能進行採檢，台中市政府偏偏這時候又偷偷跑進去消毒！」他說，如此一來可能導致明日無法採樣，「因為驗出來也可能偽陰性！解封的時間就可能又要再延後！」最後，江更批，早知中市府是豬隊友了，「沒想到過了十幾天還這麼狀況外！盧市府你到底在扯什麼後腿啦！」並直指，這些行為惹的陳駿季動怒。

「連廚餘桶要不要加蓋都要問中央的盧市府，到了關鍵時刻卻自作聰明？」周永鴻則直言，明日是非洲豬瘟防疫的關鍵節點，要確認案場清消後是否還殘留病毒，因此為了避免偽陰性，中央早就清楚指示：化學兵清消完，要「乾燥一天」才能採檢；沒想到盧秀燕竟又派人偷偷跑去清消，「沒錯，就是偷偷摸摸，沒通報、不遵守要求」，且被杜文珍追問後才被發現，「中市府的做法不叫積極，是破壞標準流程。一次多餘的清消，就可能讓病毒殘留變得驗不出來，採檢延後、解封延後、豬農和食品產業再被拖著走」，他並質疑，到底是誰下令清消？「為什麼要冒這種風險？」

原文出處：快新聞／誰下令的？中市府「偷偷清消」害無法採樣 台中綠議員嗆：疫情豬隊友

更多民視新聞報導

台中太平山區驚見「私養山豬」 農業局曝6豬檢驗結果

黃國昌挨轟「戴髮片」秒回應！他揭「1疑點」喊這句

遭陳駿季轟「私自派人清消」 中市府甩鍋「這人」聽錯指令：將嚴處

