誰不忠？林宸佑涉共諜案遭收押 卓榮泰：大多數媒體工作者都忠於國家

行政院長卓榮泰今表示，絕大多數媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己，引發熱議。（圖／行政院提供）

中天新聞記者「馬德」林宸佑日前涉違反《國安法》等遭羈押禁見，震驚媒體圈，行政院長卓榮泰今天（19日）上午出席活動時突表示，「絕大多數媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己」，引發熱議。會後媒體向卓追問「誰不忠？」卓榮泰則回應，「你們都很棒」，隨即快步離場。

行政院長卓榮泰今南下高雄市出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮時，感謝海委會主委管碧玲率領所屬，全力執行「維持我方海域堅定的執法權」、「確保航行安全與民生秩序」及「防止灰色地帶行動升高為衝突事件」等三大任務，從走私、販毒與偷渡查緝、侵擾事件防止、海洋生態保育，到人道救援與國家主權安全維護，這些都是海委會同仁們每天冒著風雨與大浪，全力為國家安全建立屏障所做的工作。

廣告 廣告

卓榮泰提到，今天有許多媒體朋友到場採訪，他深知媒體工作非常專業、重要且辛苦，他也肯定絕大多數媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己，而且是社會正義與公道的橋梁。

卓榮泰指出，「因為有媒體，才能將政府最正確的訊息散播出去，也因為有媒體，才能讓國人對國家政策更瞭解」，期盼媒體能夠支持政府各項施政作為，他也藉此機會向所有媒體工作者表示最大感謝。

卓榮泰一席話，被現場媒體解讀是在講中天記者林宸佑涉共諜案，引發媒體討論，會後媒體上前追問「誰不忠？」卓榮泰僅回，「你們都很棒」，隨即快步離場。



回到原文

更多鏡報報導

卓榮泰親自接機關稅談判團 加碼預告明開記者會說明談判全過程

前鋒鄭麗君關稅談判大成功 賴清德感謝：為台灣爭取最佳位置

鄭麗君立大功狂被點名選台北市長 陳培瑜：請再給選對會一些時間

11歲男童半夜「開槍瞄準老爸頭部」一槍殺了他 原因超離譜