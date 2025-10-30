「誰不想當王子的老婆？」HOOK舊片被挖出 網笑喊：大預言家

王子陷桃色風波。（圖／粘耿豪攝）

藝人王子(邱勝翊)近日被爆介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，在網上掀起討論，出現各式各樣迷因，有網友翻出百萬網紅「HOOK」本月初分享旅遊影片，一句「誰不想當王子的老婆呢？」讓全網笑翻，網友笑稱「原來是大預言家嗎？」

HOOK日前在YT分享到奧地利旅遊影片，介紹哈布斯堡王朝，分享自己觀察出來女性最想嫁的類型，介紹到第三名時，她大喊「就是王子，誰不想當王子的老婆呢」之後幽默表示「誰，我尊重你，因為我以前喜歡敖犬，但我也喜歡王子喔」，並放上包含王子在內，棒棒堂男團的照片。

片段被翻出，對照現在粿粿和簡廷芮都和王子互動曖昧，網友直言：「『誰不想當王子的老婆呢』，原來是大預言家嗎？」、「沒想到這波Hook 也給我預言成功」、「三觀呢」、「要先成為別人的老婆 他喜歡用搶的」、「Hook預言家」、「超好笑互可有夠可愛，那個表情有點太誠懇」、「結果王子喜歡別人的老婆」、「我的天原來Hook什麼都知道」、「笑死這波Hook大贏」，也有許多網友好奇狂問：「這是哪部影片」。

針對外遇風波，王子先前透過聲明向外界致歉，表示並非介入他人家庭，也無不當企圖，只是在對方協議離婚的過程中，因過度關心而越過朋友界線，強調「錯誤就是錯誤，沒有藉口」，承諾未來會深刻反省，更謹慎行事，並向范姜、粿粿及所有受牽連的人致上誠摯歉意。

