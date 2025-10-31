「誰不想當王子的老婆？」HOOK過往1片段被挖 全場驚：大預言家

娛樂中心／朱祖儀報導

王子（邱勝翊）今年4月從美國回來後的第一個工作就是和粿粿出席內衣品牌活動。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

近來藝人王子（邱勝翊）被爆出介入粿粿和范姜彥豐的婚姻，掀起眾多討論，不少人開始挖出過往片段，發現粿粿疑似早就在和王子調情，還有多個「預言片段」曝光。現在就有網友截出百萬YouTuber HOOK的過往發言，「誰不想當王子的老婆」，眾人狂讚，「根本預言家！」

HOOK日前前往奧地利拍片，在介紹哈布斯堡王朝時，提到女性最想嫁的排行榜，第三名是王子，並大喊「誰不想當王子的老婆呢？誰？」下秒更開起棒棒堂玩笑，「我尊重你，因為我以前喜歡敖犬，但我也喜歡王子喔」，還放上棒棒堂的合照。

HOOK曾說「誰不想當王子的老婆呢」。（圖／HOOK YouTube）

該片段被挖出來，網友紛紛表示，「『誰不想當王子的老婆呢』，原來是大預言家嗎」、「沒想到這波HOOK也給我預言成功」、「我的天，原來Hook什麼都知道」、「強奪的愛才是愛，願大家都夢想成真當王子的老婆」、「笑死這波Hook大贏。」

對於被指控介入婚姻，王子先前發聲明表示，「關於各界的關心，想和大家說明並致歉，對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意。」他強調自己不是破壞家庭關係的人，是得知女方協議離婚的過程中從傾聽者開始變得過度關心，「超過了朋友間應有的界線」，也說錯誤就是錯誤，沒有藉口，未來會更加謹慎。

