「誰不想當王子老婆？」 百萬YouTuber HOOK舊片被挖 網笑喊：神預言

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

范姜彥豐29日在個人社群公開指控，王子邱勝翊介入自己和妻子粿粿的婚姻，引發社會大眾關注。而有網友發現，HOOK過去曾在一支影片表示過「誰不想當王子的老婆」，讓眾人笑喊「預言家」。

HOOK過去在影片中「誰不想當王子的老婆」的言論讓網友笑稱是「預言家」。（圖／王子官方Instagram、翻攝自HOOK YouTube）

歷史系出身的百萬YouTuber HOOK日前遠赴奧地利拍片，在介紹哈布斯堡（Habsburg）王朝時，她分享女性最想嫁的排行第三名是王子，並強調「誰不想當王子的老婆呢？誰？」隨後還開了棒棒堂的玩笑，幽默道：「我尊重你，因為我以前喜歡敖犬，但我也喜歡王子喔」。

影片被挖出來後，網友也紛紛表示，「原來是大預言家嗎」、「沒想到這波HOOK也給我預言成功」、「我的天，原來HOOK什麼都知道」、「全場唯一真預言家」、「笑死這波HOOK大贏」。

