誰中了800萬？傳說中的今彩539「幸運兒」洪健益親自解答了

台北市議員洪健益質詢蔣萬安。廖瑞祥攝



媒體人王瑞德日前透露，某位台北市議員突然請自己喝珍珠奶茶，一問之下才發現對方中了今彩539頭獎800萬元，引發外界熱議這名幸運兒究竟是誰，國民黨議員詹為元還特地跳出來澄清「我沒中獎」。如今另名被網友點名疑似是中獎幸運兒的民進黨議員洪健益出面還原事發經過，澄清這是都市傳聞，直呼溫馨又好笑。

日前王瑞德透露有議員中了今彩539頭獎，而台彩1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。網友根據線索推論，這名幸運兒可能是松山信義區的議員，包括國民黨市議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠，以及民進黨市議員許淑華、洪健益及張文潔。對此，詹為元第一時間澄清中獎的不是他，「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」

廣告 廣告

對此，洪健益今日出席松山慈惠堂冬令救濟暨頒發清寒獎助金活動前，也還原當天狀況，表示那天上節目時，自己請了在座所有人喝飲料，當時大家問為什麼要請飲料？他開玩笑表示「我中樂透彩啊！中今彩539」，結果媒體人鍾年晃說「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元！」他也順勢說「對對對對對對對！」

洪健益表示，過年期間開開玩笑，卻造成誤會，謝謝王瑞德看得起自己，並再次強調「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為我們的助理及我的家人都要跟我要紅包。我沒有中，再次澄清。」也謝謝這個都市傳說，真的是有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運、發大財。

更多太報報導

呼應柯文哲確認藍白續合作 盧秀燕：藍白需團結、團結真有力

藍白合有變數？趙少康幫黃國昌站台讚「有大局觀」 酸柯文哲智商高意見多

議員中800萬頭獎！王瑞德爆北市的他中今彩539 喜請喝珍奶