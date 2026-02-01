誰中800萬？一票北市議員全喊不是我！ 議長說話了

資深媒體人王瑞德1月30日於臉書發文，稱北市有議員說中了今彩539頭獎，800萬獎金扣水完實領640萬。1日民進黨議員洪健益笑稱這都市傳說，源自節目中自己請喝飲料的錢是來自今彩539頭獎，就是開開玩笑。（孫敬攝）

資深媒體人王瑞德1月30日於臉書發文，稱北市有議員說中了今彩539頭獎，800萬獎金扣水完實領640萬。1日民進黨議員洪健益笑稱這都市傳說，源自節目中自己請喝飲料的錢是來自今彩539頭獎，就是開開玩笑。國民黨議員戴錫欽也於臉書回應，若沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說，造成大家困擾。

洪健益1日出席冬令救濟暨頒發清寒獎助學金活動，被問到1月29日上節目請飲料一事，洪說當時被問起為何請大家喝飲料，當下便回中了今彩539，時事評論員鍾年晃談800萬獎金扣水完實領640萬，洪健益笑笑答「是」，意外引起松信議員們被追問是否中獎。洪健益表示，過年期間開開玩笑，自己並沒有中獎，助理及家人都在跟自己要紅包。

廣告 廣告

國民黨議員詹為元率先於臉書感嘆，沒有中539頭獎，希望中獎的議員趕快自首，不要在中不了獎的議員傷口上灑鹽；民進黨議員許淑華直言每天認真上班、為選民服務，才是目前唯一的固定收入來源；國民黨議員秦慧珠妙回如果是她，會請大家吃更好的東西，有議員助理更當起偵探，發現開獎的「彬彬有禮彩券行」離洪健益服務處很近；民進黨議員張文潔指出，很希望是我自己可以緩解初選的經濟壓力。

對這起中獎話題，戴錫欽回應並不是他也不必問他，若有人中獎趕快承認，若沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說，造成大家困擾。洪健益表示，尊重議長的意見，只是應過年氣氛聊聊天、開心的話題。

【看原文連結】