誰亂傳退役軍官赴陸改採許可制？ 陸委會查出是AI錯答

陸委會副主委梁文傑今天(8日)表示，國民黨立法院黨團近日錯誤指出陸委會現在推動的兩岸條例修法，是要讓所有退役校級軍官未來去中國大陸都要採取「許可制」，他強調「絕對沒有這件事情」。

梁文傑：『(原音)我們現在的規定是將官去大陸參加中共所謂的國慶或者是等等慶典儀式這些，因為你有損中華民國的尊嚴，現在是把它擴大到校級軍官，但是你要去，沒有什麼許可制，你要去可以去，但是被我們查到你去參加一些我們不能容忍的這些慶典儀式或者活動，那對不起，就要罰款，然後剝奪退休俸，但是你要去，沒有什麼許可不許可。』

梁文傑表示，陸委會後來查到為什麼國民黨會有這樣的錯誤說法，原來是有人在網路平台傳了詢問AI後得到的回答。他提醒現在不管是哪家出產的AI，常常是「一本正經，胡說八道」，所以不要任意相信AI所產出的訊息，更不要隨便轉傳散播。