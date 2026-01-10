誰代表藍營選台中市長？ 盧秀燕：盼１月底前定案

國民黨2026台中市長提名出現「姐弟之爭」，黨中央預訂1月16日首次協調，外界關切推誰參選。台中市長盧秀燕今早（10日）對此表示，2人不論誰出線都勝券在握，但希望早日定案，因此她個人希望能在1月底前定案。

盧秀燕上午出席台中清水玉京天公祖總廟龍柱完成大典，這場活動黨內大咖、藍營新一代天王都受邀出席，除盧秀燕外，包括立法院長韓國瑜、前院長王金平，國民黨主席鄭麗文也受邀；台中地方大老、前立委顏清標，顏的長子、立委顏寬恒；台中市議長張清照，顏清標的女兒、副議長顏莉敏及多位藍營市議員全都到場。另外，藍委黃健豪、無黨籍立委高金素梅，2位角逐台中市長黨內提名的江啟臣、楊瓊瓔也都出席。

外界關注國民黨會推誰參選？盧秀受訪表示，她剛致詞時有提到，希望這場宗教活動能帶來台中的好福氣，讓下一任市長更好。

盧秀燕指出，因為今年（2026年）底的市長選舉在11月底就要進行，距離現在大概只有10個月左右，時間已經非常的緊迫。所以「我個人希望說，在這個月底前（1月底前）能夠有所決定」。

盧秀燕提到，在國民黨方面，今天已經是1月10號了。接下來2月份馬上要過年，也因此；如果在年前可以決定、在1月底前可以

台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、國民黨主席鄭麗文等人都出席玉京天公祖總廟龍柱完成大典。（中天新聞）

決定的話，第一個，候選人有更多的時間可以向市民請託啊。第二方面也安定，所有的藍營支持者、大家可以安定下來，不要為這個事情有點焦慮。

盧秀燕說，那當然，我們現在有兩位非常優秀的候選人，楊瓊瓔委員、江啟臣副院長。此時楊瓊瓔正好站在後方抱以微笑，但後方另一位黃健豪立刻開玩笑問「怎麼沒有問我？」盧秀燕立刻轉頭笑說「沒有問你哈，OK！你待會可以表態。」現場立即化解尷尬。

盧秀燕接著說，「我們的候選人都非常的優秀，也具有實力。而且現在從內部的民調看起來，我稍微透露一下。他們兩位不管哪一位出線，都是勝券在握。不過呢，這個領先啊，必須維持。」

盧秀燕認為，「所以候選人、我們的市長候選人必須早日定案，那我個人希望，在1月底以前能夠定案，今天是1月10號，也祝福候選人。」

立法院長韓國瑜、前院長王金平都出席玉京天公祖總廟龍柱完成大典。（中天新聞）

盧秀燕結束受訪離去前，還特別向黃健豪笑說「謝謝哈！謝謝你表態！」黃健豪則是笑回「都沒人來問我呀！」楊瓊瓔則是緊跟在後離去。

