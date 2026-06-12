誰代表藍軍戰彰市？溫芝樺、陳文賓僵持不下

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲縣議員溫芝樺與彰化市民代表會主席陳文賓，都爭取國民黨提名參選彰化市長。（圖／翻攝臉書，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 年底地方選舉逼近，國民黨繼彰化縣長提名作業一波三折後，連彰化市長人選也遲難拍板。縣議員溫芝樺與彰化市民代表會主席陳文賓兩強相爭，雙方在短短一週內歷經3度協調，仍無法取得共識。唯一相同的是，兩人都表明參選到底。彰化縣黨部今（12）日宣布，提名小組一致決議將彰化市長提名案全權交由中央黨部處理，已獲得兩位參選人同意。

彰化市人口約22萬人，下屆市長選舉備受藍綠關注。民進黨已正式提名現任縣議員黃柏瑜參選，31歲的他近日陸續在街頭掛出「少年市長」布條與大型看板，提前展開選戰布局。

廣告 廣告

相較綠營率先整隊完成，國民黨仍膠著在人選之爭。市民代表會主席陳文賓早早掛出看板爭取支持，縣議員溫芝樺也表態投入選戰，兩人先後完成黨內登記，形成藍營「雙強競逐」局面。

7天協調3次 雙方各有堅持

民進黨歷經前任邱建富、現任林世賢接力，已在彰化市執政近17年。尤其林世賢兩次勝選，都在有利綠營的「三腳督」局勢下脫穎而出，因此藍營此次格外希望整合成功、避免分裂讓綠營得利。

為化解黨內競爭，上月底登記截止後，縣黨部分別於6月4日、9日及12日召開協調會議，然而雙方對提名方式看法南轅北轍。溫芝樺主張透過公平、公正、公開的初選民調決定人選；陳文賓則認為「初選就是分裂的開始」，傾向由黨中央徵召或透過協調方式產生候選人。

今（12）天下午第3度協調登場，雙方依舊互不退讓，協商宣告破局。縣黨部隨後發布聲明指出，提名小組一致決議，將彰化市長提名案全權委由中央黨部處理，兩位參選人也同意接受此一安排。未來究竟由誰披掛國民黨戰袍迎戰民進黨黃柏瑜，將由中央黨部拍板定案。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

邱建富退黨參選彰化縣長將祭黨紀？民進黨：不希望親痛仇快

宣布脫黨戰彰化！邱建富怒轟民進黨「只剩派系利益」忘記人民需求

彰化縣長選戰很八點檔！邱建富「徵召彰化市長跳票」 陳素月否認