「誰來修復我們？」 新北割頸案乾兄妹二審判決出爐！死者父母崩潰吼法官：我的小孩死了

楊姓死者家屬得知判決庭外崩潰痛哭。（鏡報提供）

近年來重大殺人社會案件，判決都讓受害家屬崩潰悲吼「判太輕」，掀起大眾關注修法等議題。新北市去年一起震驚全台的未成年殺人事件，掀起全台譁然，並要求《少年法》修法，但全案高院審理1年多後今（23日）早宣判，「乾哥」郭男改判12年、「乾妹」林女11年，讓楊姓死者父母庭內喊判太輕，走出庭外情緒激動爆哭。

據了解，一審新北地院開庭時，乾哥郭男不認罪，卸責說人不是他殺的，稱「刀子不知道怎麼飛進來」，乾妹林女則聲稱「有去阻止」但無效，法院雖認定2人涉犯殺人罪，但考量兩人未成年及認定2人有「察覺反省」，輕判郭男9年，林女8年，引發社會譁然。

乾哥、乾妹無悔意仍認沒有殺人犯意？

案經上訴二審，乾哥、乾妹仍認沒有殺人犯意，首次出庭時不僅冷眼看著死者家屬，未有任何道歉，還怒瞪聽眾席的民眾，並僅依照律師提示問答，讓死者的楊姓父母痛批，感受不到2人的悔意，盼法官重判2人無期徒刑，給已故兒子公平公正的審判結果。至於郭男、林女家屬，當時首度受訪時，則盼法院能夠秉公判決，讓他們在裡頭好好反省、改過自新。

二審判決出爐死者家屬崩潰痛斥法官

不過全案高院審理1年多後，今改判乾哥12年、乾妹11年，讓楊生爸媽聽判崩潰大哭，當庭在法庭大吼，聲音大到傳出法庭外，甚至一度氣到哭到腿軟；楊母也悲痛怒斥法官，「我的小孩死了，還要把他們送教化輔導，你要修復他們，誰來修復我們？」

事實上，楊父去年在一審判決時，曾向政府喊話，「反對廢死，盼司法還我兒子公道！」沉重呼籲，「只要觸犯5年以上有期徒刑的刑事案件，少年事件處理法應回歸刑法，且不得塗銷少年事件相關紀錄。」強調「未滿18歲若犯刑事案件，家長應負擔相對刑責，而不是把責任都推給社會大眾。」如今二審判決出爐，則讓楊姓死者父母情緒激動爆哭。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

