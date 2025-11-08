誰來對決張善政？徐巧芯超酸力挺王義川披綠袍出征

2026年九合一選舉民進黨布局持續進行，桃園市長人選尚未確定，目前總統府副秘書長何志偉正勤跑基層；立委王義川也是可能被徵招的對象。國民黨立委徐巧芯就表態支持王義川出戰，「能夠活化選戰討論」，國民黨桃園市議員凌濤同樣也支持王義川參戰增添選戰火花。

民進黨立委王義川。（圖／民進黨YT）

凌濤指出，桃園是快速成長的城市，未來6到7年人口可能超越台北市，因此選下桃園等於掌握台灣的重要政治版圖。他認為，桃園市長張善政過去三年治理穩健，展現理工背景的務實作風，而民進黨在前市長鄭文燦之後缺乏可接班的經營人才，使選情充滿變數。

凌濤強調，王義川參選將帶動選戰火花，讓民眾看到不同政黨在城市發展上的攻防。他表示，這樣的競爭有助於提升桃園市政的討論品質，對城市發展有正面意義。

何志偉近期勤跑桃園基層。（圖／桃園明倫三聖宮）

粉專「政客爽」則嘲諷，王義川、何志偉可能選桃園市長，都是很優秀的人選，有很大機會碾壓張善政。該粉專提到，王義川拒絕與徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他，建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖。

徐巧芯則是在該篇貼文下方留言，「必須支持」。目前民進黨尚未正式公布桃園市長參選人選，王義川與何志偉兩人的動向持續受到關注。桃園市長選戰的人選布局，也成為2026年九合一選舉的焦點之一。

