誰來戰北市 被點名的人這麼說

相關民調公布後，王世堅仍堅稱無意參選。

針對2026年台北市長選舉，民進黨仍無明確人選。《短新聞》日前公布綠營台北市長潛在人選民調，立委王世堅以47.1%的黨內互比支持度遙遙領先，並在對決現任市長蔣萬安時差距最小 。相關民調公布後，王世堅仍堅稱無意參選；壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則展強調自己具備突破綠營基本盤的底氣，立委吳思瑤則重申戰場在國會。





根據《短新聞》委託循證民調公司於2025年11月中旬進行的調查，若民進黨派出王世堅對決國民黨蔣萬安，王世堅支持度為29.9%，蔣萬安為49.1% ；若由吳怡農或吳思瑤參選，支持度分別為24.5%與22.4%，落後幅度較大 。值得注意的是，王世堅在「不偏任何政黨」的選民中擁有較高的吸引力，甚至獲得部分藍白支持者的青睞。

針對民調領先，王世堅日前回應表示「大家太抬舉我了」。他笑稱能得到民眾支持，讓他當「一日市長」就已心滿意足。王世堅強調，他的職志在立法院推動法案，而非爭取市長提名。對於獲得跨黨派支持，他認為這是一路走來最大的回報，但他不會因此認為自己代表黨參選，未來黨若提出人選，他定會全力支持。





相較於王世堅的「謙讓」態度，吳怡農則是目前唯一明確表達參選意願的人選。他引述相關民調指出，自己在「非藍白支持者」中支持度名列前茅，且在綠營基層具有爆發力。吳怡農強調，他是唯一表態要為台北做事的人，未來將持續與市民對話，證明自己有底氣突破現有政治版圖，爭取更多台北人的認同。





而被視為熱門人選的吳思瑤則回應，「我的戰場在立法院。」她正面肯定吳怡農的強大企圖心，認為吳怡農透過民調展現市政願景與競爭力，是相當合適的方式。至於社民黨苗博雅在假定參選的調查中獲得28.4%支持度 ，實力不容小覷。她仍未鬆口，但曾公開稱讚王世堅、吳思瑤及吳怡農皆是優秀人才。