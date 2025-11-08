誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」

▲桃園市長張善政明年競選連任，但民進黨內對手是誰，目前仍不明朗。（圖／桃園市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義川參選桃園市長，以激發城市發展願景的討論和政策辯論。不只凌濤，國民黨立委徐巧芯也說，支持王義川參選。

凌濤指出，桃園是快速成長的城市，未來6到7年人口可能超越台北市，因此選下桃園等於掌握台灣的重要政治版圖。他表示，桃園市長張善政過去三年治理穩健，展現理工背景的務實作風，而民進黨在前市長鄭文燦之後缺乏可接班的經營人才，使選情充滿變數。凌濤強調，王義川參選將帶動選戰火花，讓民眾看到不同政黨在城市發展上的攻防。

粉專「政客爽」也用嘲諷語氣說，王義川、何志偉可能選桃園市長，都是很優秀的人選，有很大機會碾壓張善政。「王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！」徐巧芯立刻留言，「必須支持」。

