誰來挑戰？ OpenAI徵整備主管 年薪逾1700萬

〔國際新聞中心／綜合報導〕人工智慧聊天機器人ChatGPT的開發公司OpenAI，近日開出一個年薪高達55.5萬美元(約1739萬台幣)的職缺，但工作內容艱鉅，恐怕連超人看了都要倒抽一口氣。

英國《衛報》29日報導，OpenAI徵求的「整備主管」(head of preparedness)，將直接負責防範愈來愈強大的人工智慧，對人類心理健康、網路安全以及生物武器等層面所帶來的風險。

這還不包括另一項更令人不安的可能性：在部分專家憂心AI可能「反過來對付人類」的情況下，人工智慧或許很快就會開始自行訓練。

OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)在發佈徵才啟事時表示，這將是一份高度壓力的工作，「你幾乎會立刻被推入深水區」。他形容，這是一個「關鍵角色」，目的是「幫助世界」。

獲選者將負責評估並降低新興威脅，並「追蹤與因應可能造成嚴重傷害的新一代前沿能力」。據悉，過去擔任該職位的部分高階主管，任期都相當短暫。

這項職缺的出現，正值AI產業內部不斷發出警告，提醒外界注意這項技術日益增強所帶來的風險。微軟AI執行長蘇雷曼(Mustafa Suleyman)29日在英國廣播公司第4電台(BBC Radio 4)節目中表示：「老實說，如果你在此刻一點都不感到害怕，那代表你沒有真正注意正在發生的事。」

Google DeepMind共同創辦人、諾貝爾獎得主哈薩比斯(Demis Hassabis)本月也警告，風險包括AI可能「以某種方式失控，對人類造成傷害」。

阿特曼透過社群平台X宣布徵才時寫道：「我們在衡量能力成長方面已有穩固基礎，但我們正進入一個需要更細緻理解與衡量的世界，必須思考這些能力如何可能被濫用，以及我們如何在產品與現實世界中限制其負面影響，同時仍讓大家享有巨大的好處。這些問題非常困難，而且幾乎沒有前例可循。」

有網友諷刺回應道：「聽起來滿輕鬆的，有含假期嗎？」

除了高薪之外，這份工作還包含1筆未具體說明的OpenAI股權。這家公司目前的估值高達5000億美元(約15.6兆台幣)。

