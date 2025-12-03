誰來接棒台灣醫療？醫師高齡化加劇 30至39歲醫縮減

台灣醫療環境正面臨醫師人力配置的雙重危機，資深醫師比例不斷攀升，而主力世代卻在縮減，60歲以上資深醫師的比例已從過去的18%增加到25%，而30至39歲的主力醫師群卻從28%降至23%。

台灣醫療環境正面臨醫師人力配置的雙重危機，資深醫師比例不斷攀升，而主力世代卻在縮減。 （示意圖／Pixabay）

新光醫院副院長暨台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，造成這種現象的主要原因有二。首先是健保給付制度的設計問題，使得年輕世代醫師較不願投入內科、外科、婦產科、兒科等主要科別，尤其是急重症領域，呈現年輕世代投入減少的狀況。「目前是靠資深醫師在支撐急重症科別，造成年輕醫師投入減少，資深醫師必須延後退休來承擔更多急重症及值班責任。」

第二個原因則是新生代醫師觀念的改變。洪子仁指出，過去念醫學系就意味著將來一定從事臨床醫療工作，但現在醫學系畢業生有更多領域可以選擇。「新世代醫師追求生活與工作之間的平衡感，在追求工作價值的同時，也重視生活品質的平衡。」他解釋道。

這種觀念轉變導致更多年輕醫師選擇投入如五官科、醫美、耳鼻喉科、眼科等生活品質較佳且能維持一定薪資水準的科別。洪子仁表示，這不僅加劇了醫師高齡化的問題，也造成科別失衡的情況。

隨著人口老化加速，醫療需求增加，若主力醫師群持續縮減，資深醫師退休後的醫療人力缺口將更加嚴重。 （圖／Photo AC）

洪子仁認為，要解決這些問題，國家必須從多方面著手。「整個國家必須要面對健保給付問題，以及新世代觀念改變的因素，找出解決方案，才能讓新生代醫師人力比例增加，同時透過健保給付的改善或重症科別工作環境的優化，讓各醫療科別之間產生均衡。」

洪子仁強調，若不正視這些問題，台灣醫療體系將面臨「失落的醫療年代」。隨著人口老化加速，醫療需求增加，若主力醫師群持續縮減，資深醫師退休後的醫療人力缺口將更加嚴重，對台灣整體醫療品質和可近性都將造成重大影響。

