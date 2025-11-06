誰來點亮 下一盞兒科的燈

台灣醫師在醫療現場的科別，曾經有「五大皆空」之稱，分別是「內、外、婦、兒、急診」，也就是指選擇走入這五個科別的醫生越來越少，甚至有招不滿人的狀況。而我們今天要來看的就是小兒科，因為少子化的關係，小兒科被認為越來越沒有前景，再加上工作吃重，健保分配不均，導致很少新進醫師願意投入兒科行列，幾乎都是用熱情來支撐，我們就來看看，那些在第一線做兒科的醫師，怎麼樣看待這樣的環境，以及他們有哪些訴求。

小兒科醫師 麥建方：「看一下妳的喉嚨喔，啊，好棒喔 妳好多牙齒喔，阿伯看一下妳的鼻子喔。」

廣告 廣告

小兒科醫師 麥建方：「我現在55歲，我做兒科醫師已經，大概20多年，在我去 86年，申請做住院醫師的時候，那時候的出生率是32萬，在去年剩下12萬5。」

看著小病患們健康長大，是支持麥建方醫師一路走來的精神支柱。不過台灣出生率越來越低，讓小兒科這三個字，幾乎成為多數醫師們避之唯恐不及的領域。

馬偕醫院小兒科部副部長 張龍：「我們現在雖然有少子化，可是我們醫師兒科醫師的部分，會缺的比少子化還更嚴重。」

小兒科醫師 詹前俊：「我們那個時代做小兒科，挑戰很大，因為小孩子都不會講話，然後那時候小孩子的，台灣生育率滿高的，而且那時候很多疫苗可以打，但是現在，很多PCY(實習生)會來我這裡，看上課的，他們也不願意走(入)，因為他們知道小兒科前途很差。」

大部分醫院小兒科住院醫師長期招不滿，相較其他國家，台灣編列的兒科預算仍然不足，假如日本投入的嬰幼兒治療為100塊錢，台灣相對就只有80元。工作吃重，健保給付配比卻不高，成為重要的推力之一。

長庚醫院副院長 邱政洵：「看一個大人 跟看一個小孩子，所需要的成本，很可能小孩子是大人的兩倍，但是在健保給付的時候，當然就是一視同仁。」

城鄉差距是在少子女化下，最嚴重的問題，全台約百分之34的兒科專科醫師集中在北部，而東部只有百分之2。換句話說，雙北加起來有幾千名的兒科醫師，而東部，卻只有60位。

兒科醫學會副理事長 王弘傑：「花蓮 台東 還有屏東，其實兒科醫師的年紀都已經，平均都超過60歲了，等這一批兒科醫師退休以後，我們很擔心花東地區的醫院，或者是診所，它會短缺兒科醫師，造成花東地區的小朋友，他會缺乏就醫的管道，。」

全國有4分之一的兒科醫師超過60歲。而踏進這個領域的醫師，有超過半數進入基層診所，留在醫院為急重難罕症服務的，只有百分之3到40，現在各家醫療院所也積極的尋求轉型，將預防醫學擺在首位。

小兒科醫師 麥建方：「我們開始有機會去做，兒童的發展篩檢，也就是說我們把一些講話慢的，手腳不靈活的 發展遲緩的，慢慢的把他找出來，甚至於我們看到一些過胖的孩子，我們可以從孩子身上的過胖，看到家庭裡面父母的飲食，生活狀況不正確，進一步的去治療整個家庭。」

兒科前景並沒有不好，只是從重量變成重質，也希望政府針對兒醫荒，給出相對應的承諾。

兒科醫學會副理事長 王弘傑：「希望政府能夠支持，叫做兒童醫療總額，就是我們要給18歲以下的，兒童醫療，能夠有一個最低的樓地板，能夠把兒童醫療的資源，能夠切一塊餅，能夠保障18歲以下的兒童醫療，不因為少子化而造成，醫療資源 醫療給付越來越少，因為這樣會造成惡性循環。」

如果我們不能維持兒科醫療量能，10年後的台灣兒童很可能就要出國看醫生。現階段各方正在努力找尋兒科人才，究竟一步步的改變，年輕醫師們是否買單，還有待時間驗證。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

