誰信她 51 歲？林志玲狀態超頂「站 C 位熱舞」眨眼萌翻全場，勇於挑戰、永不放棄才是最高級的保養

（圖／取自 chiling.lin IG）

妳能想像51歲的模樣嗎？台灣第一名模林志玲驚喜現身洋基工程主場，與啦啦隊女孩們同台演出韓團經典舞曲。當音樂響起，志玲姐姐站在C位熱舞的姿態讓全場球迷瞬間沸騰。歲月似乎完全沒在她身上留下痕跡，那種由內而外散發的耀眼光芒，再次向世人證明：優雅與美麗，是可以跨越年齡限制的。

C位閃耀主場，51歲林志玲的狀態超頂引發網友熱議

林志玲於週六(27日)受邀出席洋基工程主場，挑戰人生首場籃球賽應援秀。她站在C位領軍，與年輕的啦啦隊女孩們一起表演少女時代的經典歌曲〈Oh!〉，動作精準到位，毫無違和感。最讓球迷心動的是，她在表演中展現了嘟嘴加上眨眼的俏皮表情，萌翻全場，網民驚呼：「自己30歲的狀態都沒志玲姐姐現在這麼完美」，而且林志玲的眼神還有那種少女光芒，眼睛亮亮的真的好厲害！

（圖／取自 chiling.lin IG）

這次應援緣起於她與洋基工程董事長夫人的學姊妹情誼，林志玲笑稱，當初被問到「要不要一起OhOhOh」時，還曾擔心自己裝可愛適不適合，但最終仍勇於現身，展現了「勇於挑戰、永不放棄」的精神。

（圖／取自 chiling.lin IG）

到51歲還能有這種狀態絕對是靠自律生活達成

林志玲平時習慣以少量多餐的方式控制食量，避免過度進食，且飲食以原型食物、低熱量蔬菜為主，避開精緻澱粉與甜食。志玲姐姐的身材並非靠極端節食，而是靠智慧管理。另外她也很喜歡吃番茄、紅燒肉，番茄中的茄紅素有助抗氧化、透亮膚色；而適量的肥肉脂肪酸則能支撐皮膚屏障，維持臉部的飽滿度。這種「吃得開心」的習慣，讓她能長久維持如少女般的澄澈亮感。

（圖／取自 chiling.lin IG）

補充蛋白質與多喝溫水，維持新陳代謝是林志玲凍齡的核心

她強調補充足量蛋白質能建造肌肉、提升代謝率並增加燃脂效果，同時也需搭配均衡營養與規律運動。她習慣自備保溫水壺，多喝溫水能促進脂肪代謝、排毒並加速腸胃蠕動，讓小腹平坦且臉部氣色光澤。此外，她也會飲用薏仁水、檸檬水、滴雞精或人蔘茶來補氣養顏。

（圖／取自 chiling.lin IG）

保持運動節奏，空中瑜伽與慢跑提升代謝

儘管不一定能跟上老公的高強度運動，但林志玲仍保有自己的律動節奏。她曾透露喜歡靠空中瑜伽、慢跑與游泳來提升基礎代謝。這些運動不僅能維持身材曲線，更對皮膚保養有顯著助益，讓她隨時保持充沛的活力與健康。

（圖／取自 chiling.lin IG）

耀眼關鍵是永不放棄的好心態

林志玲展現出來的樣子之所以耀眼，是因為她擁有強大的心理素質。她提到的「勇於挑戰、永不放棄」不只是企業精神，更是她對待人生的態度。不把自己侷限在年齡的框架內，用熱情去擁抱每一場挑戰，這種「好心態」自然能化作外在的明亮光芒，讓她成為永遠的優雅女神。

（圖／取自 chiling.lin IG）

