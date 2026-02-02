誰允許的？屏東縣定古蹟「宗聖公祠」門口慘變大型垃圾場

屏東縣定古蹟宗聖公祠門前被公告為大型廢棄物堆置場，堆滿雜物。（蔣月惠提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣縣定古蹟「宗聖公祠」甫完成總經費逾5000萬元的修復工程，古蹟門口近日卻遭堆置大量枯枝、家具及雜物，引發宗聖公祠古蹟發展協會強烈不滿。屏東縣議員蔣月惠今（2）日上午前往現場抗議，認為縣府一邊用公帑修復古蹟，一邊卻放任古蹟門口成為垃圾堆置場，這不是基層疏忽，而是制度與管理失能。

宗聖公祠供奉「宗聖」曾子，是台灣著名的客家宗祠，創建於日昭和2年（1927），當時由清領時期秀才曾寶琛提議，六堆客家祭祀公業曾裕振、曾啟蒼公嘗出資興建，宗祠兼作為到屏東市念書子弟或辦事族人寄宿聚會之所，縣府列為縣定古蹟。

廣告 廣告

屏東縣定古蹟宗聖公祠門前被公告為大型廢棄物堆置場，堆滿雜物。（蔣月惠提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣議員蔣月惠與宗聖公祠古蹟發展協會前往宗聖公祠，抗議古蹟前遭堆置大量廢棄物。（蔣月惠提供／羅琦文屏東傳真）

屏東市公所前往協助將廢棄物清運完畢。（蔣月惠提供／羅琦文屏東傳真）

屏東市公所前往協助將廢棄物清運完畢。（蔣月惠提供／羅琦文屏東傳真）

宗聖公祠古蹟發展協會理事長曾喜城、理事曾鵬璇近日發現，公祠大門口被堆放大量的廢棄雜物，有些東西還靠在古蹟的大門旁，2人大為氣憤，認為這種行為根本是毀損古蹟，而縣府客務處竟然同意，實在很離譜。

蔣月惠接獲陳情，今日上午9時前往公祠門前抗議，發現廢棄物由屏東市公所清理完畢。蔣月惠指出，將大型廢棄物集中堆置於古蹟正前方，已涉及阻礙觀覽動線及減損文化景觀，恐有違反《文化資產保存法》第30條「不得破壞古蹟完整或阻礙觀覽通道」的規定；若因管理不當導致古蹟價值受損，依同法第24條，主管機關更應負起改善與處理責任。

蔣月惠表示，過往勝豐里、金泉里、慶春里曾分里各自處理廢棄物，數量較少；今年因3里合併，集中於宗聖公祠前，致廢棄物量大幅增加，引發爭議。在表達抗議之後，里長已承諾，自明年度起，大型廢棄物丟棄將改於過年前，另擇星期六或星期日辦理，並另行尋找合適地點，不再於宗聖公祠前堆置。

蔣月惠強調，大型廢棄物清運本屬行政機關權責，但此次由里辦公告、選擇縣定古蹟前方作為集中點，既未見文化處審查，也未見清運與防護計畫，責任歸屬嚴重不清。

金泉社區關懷協會理事長莊美香解釋，過年快到了，她秉持服務里民的出發點，自掏腰包協助里民清運大型廢棄物，往年慣例都會暫置該處2天，再請屏東市公所協助清運，因此她去詢問古蹟管理人員，獲得回應是要詢問客務處，再經詢問客務處，客務處並未反對，才公告請里民暫置，原定周一上午就會清運。

縣府客務處說明，往年附近里民在春節大掃除時，都在此處作為臨時堆置場，再請屏東市公所清潔隊來清運，由於放置的地點不在古蹟範圍內，是在外面的公地，不屬於縣府管理，所以沒有反對，但今年可能數量太多，且沒有馬上清運才會變成如此，已通知屏東市公所今天儘快完成清理，未來不可以再進行堆置。

更多中時新聞網報導

高鐵延伸爭議多 前交長槓現任

五月天阿信披粉色戰袍沒再摔

澳網》辛納輕鬆晉級 墨爾本雙王對決