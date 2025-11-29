誰出征？鄭麗文高舉謝龍介手喊「讓國民黨當台南市長」

國民黨主席鄭麗文高舉台南市黨部主委兼立委謝龍介的手，高喊「明年底高票當選、讓國民黨當台南市長」。(曹婷婷攝)

國民黨主席鄭麗文今天到台南參加黨慶活動，受到黨員熱烈歡迎。(曹婷婷攝)

鄭麗文現場熱情擁抱謝龍介。(曹婷婷攝)

國民黨台南市黨部29日黨慶大會，黨主席鄭麗文南下受到黨員熱烈歡迎，面對各界關注下屆台南市長提名人選，她提到，今天距離明年投票正好是一年時間，針對艱困選區提名希望能在年底前完成提名，讓大家提早布局。她隨後頒贈黨部主委贈書給謝龍介，兩人熱情相擁後，她高舉謝龍介的手，隨後問台下黨員，「明年底高票當選、好不好？讓國民黨當台南市長，好不好？」引發聯想。

明年地方大選今天正式進入倒數1年，民進黨市長民調定在明年1月中旬，現任立委林俊憲、陳亭妃激烈纏鬥，國民黨目前表態參選者除了現任立委謝龍介，前立委陳以信也在上個月宣布參選。

廣告 廣告

鄭麗文今天被問到台南市長人選何時出爐？是否會先做協調？她說，上周中常會正式通過縣市長提名辦法，第一波提名現任縣市長都將爭取連任，且他們政績都受到民眾支持，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投，都會優先提名。

至於艱困選區如台南、高雄，已有同志上次代表黨的參選，且參選有好成績，過去3、4年也一直在地方經營，這也是黨會優先考慮的，至於有不同的同志表達參選意願，也會根據提名特別辦法開始協調，針對艱困選區提名希望能在年底前完成提名，讓大家提早布局。

【看原文連結】