誰出線選新北市長？藍黨部主委：最慢春節前出爐

2026年九合一選舉備受關注，其中在新北市長選舉，綠營已提名立委蘇巧慧參選，藍營人選則遲遲未定，外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前進行「李劉會」。國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，國民黨新北市長提名人選最慢將在2月15日，農曆春節前出爐。

根據《中央社》今（27）日報導，黃志雄受訪表示，不拘形式協調，目前與雙方保持良性聯繫。協調方式、時間、地點，將尊重當事人意見，整體目標是整合共識、爭取勝選。

廣告 廣告

針對協調過程中是否會邀請其他人列席，黃志雄指出，會尊重李四川和劉和然彼此的意見，見面後也會讓大家提出各自想法、態度，並提出黨中央、有意參選者內部參考民調，與各界的民調數據作為良性溝通的基礎。他並透露，最理想狀況是良性協調，且圓滿順利完成整合，若彼此意見相左，則將依黨內機制進入初選，提名人選最慢將在2月15日，農曆春節前出爐。

【看原文連結】