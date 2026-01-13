誰出線？民進黨高雄市長初選今公布 陳其邁親吐心情

民進黨高雄市長初選民調12日晚間完成調查，預計13日上午公布結果，圖為林岱樺（左起）、許智傑、賴瑞隆及邱議瑩參加高雄市長提名政見發表會。資料照。民進黨提供



民進黨高雄市長提名黨內初選電話民調昨晚完成，結果最快今（1/13）中午前揭曉。市長陳其邁受訪時表示，4位參選人展現君子之爭，整體氣氛和緩，並笑稱「現在越問大家越緊張」；被問到昨晚是否有因初選睡不著，他直言「不會啦」，呼籲外界靜待結果出爐。

對於初選結果即將揭曉，陳其邁笑說，「現在越問大家越緊張，四位候選人都一樣，讓他們冷靜一下，大家就靜待結果。」他也提前恭喜4人順利完成初選，認為這樣的民主過程，能讓市民更清楚了解各候選人的理念與主張。

廣告 廣告

媒體關心初選結果是否讓他昨晚睡不著，陳其邁則直言「不會啦」，並強調民進黨對初選制度已有相當成熟的經驗，這次高雄市長初選競爭良性、互動理性，相較其他縣市更顯平穩。

4位參選人也分別在民調完成後於臉書發文，感謝支持者在電話民調期間的全力相挺。民進黨高雄市長提名黨內初選電話民調於昨晚6點正式展開，若調查過程順利，結果最快可於今日中午前對外公布。待市長參選人確定後，黨內議員提名初選也將隨即接續登場。

更多太報報導

高捷監控17年未汰換！引安全漏洞疑慮 高捷回應了

驚人！高捷監視器老舊...37萬畫素比手機還低 民代點名交通局改善

綠營高雄市長初選民調今登場 四陣營全力衝刺拚勝出