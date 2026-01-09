誰出賣檢察官陳舒怡？黃帝穎拋2法律反制

▲檢察官陳舒怡被列「台獨打手幫兇」！黃帝穎提兩大法律反制。（圖／記者林梵墨翻攝）

[NOWnews今日新聞] 中國國台辦點名台灣高等檢察署檢察官兼國安執行秘書陳舒怡為「台獨打手幫兇」，引發外界議論。律師黃帝穎直指中方此舉擺明干預司法。律師黃帝穎強調台灣必須採取兩大法律反制措施，應嚴懲協助中國跨境鎮壓的「在地協力者」，最高處7年以上重刑，並建立通報與保護機制，以應對中方的法律戰。

黃帝穎表示協力中國跨境鎮壓者，應該一律重罪法辦。他強調，任何個人或企業若配合中共的懸賞通告提供資料，可能涉犯《國安法》、《國家情報工作法》、《刑法》及《兩岸條例》等，針對這種傷害國家與國人的行為，應處以7年以上有期徒刑，此舉能切斷中方在台的情報線索，讓配合鎮壓的人付出代價。

此外，黃帝穎認為總統賴清德宣示建立「通報及保護機制」刻不容緩。他引用賴清德召開的國安高層會議指出，行政院應偕同國安會採取有效反制作為，除了對受害者提供保護，更要落實對在地協力者的嚴懲。面對中國對台的跨境打壓，唯有國家層級的防護方案與嚴格法律執行雙管齊下，才能確保台灣司法官不受外力威脅。

