誰動我的頭！加路蘭鏡頭君遭強轉90度看地板 東管處檢修中

加路蘭遊憩區即時影像系統「鏡頭君」日前遭人徒手轉動90度，導致畫面朝向地面，東管處已派員檢修。（蕭嘉蕙攝）

觀光署東部海岸國家風景區管理處設置於台東加路蘭遊憩區的即時影像系統「鏡頭君」，前（1）日遭不明人士徒手轉動鏡頭角度約90度，導致畫面朝向地面、無法正常運作。東管處表示，已清楚拍下干擾者行為與外觀特徵，目前派員檢修中，若確認設備受損，將依法求償，絕不寬貸。

東管處轄下風景區陸續設置即時影像系統，平日直播海岸景致，颱風期間更提供第一線風浪畫面，讓民眾可即時掌握海象資訊；其中，加路蘭遊憩區的鏡頭君原本以約180度平行海面拍攝，日前卻遭人強行向下轉動，造成系統暫時失效。

東管處遊憩科長邱資雅說明，該設備設置於民眾可接觸區域，經確認並非自然因素造成偏移，且已清楚拍下行為人影像，目前由技師檢修中，將依實際受損情形，評估後續求償事宜。

遊客林姓民眾對此直言，刻意破壞公共設施行為不妥，「跟你又沒有仇，為什麼要這樣做」，並建議管理單位可考慮加設圍籬或阻隔設施，避免類似情況再度發生。

據了解，即時影像系統單套設備造價約20萬元，尚不含安裝與網路等相關費用。東管處提醒，破壞風景區設施或自然景觀，依《發展觀光條例》及《國家公園法》相關規定，情節重大者最高恐面臨數百萬元罰責。

