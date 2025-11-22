誰去日本誰是賣國賊？中國大媽下郵輪神祕消失 非法居留長崎被逮
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論，引發中國方面強烈反彈，兩國關係瞬間降至冰點。在中國官方呼籲民眾暫勿赴日旅遊後，旅遊市場立即出現劇變，據統計，近50萬張赴日機票被取消。同時，中國郵輪運營商緊急調整航線，將原定停靠日本的行程改為停靠南韓的濟州島、釜山等地，直接帶動了南韓旅遊需求的增長。
《路透社》報導，北京針對日本發布旅遊警告，導致日本旅遊相關股票下跌，但市場預期中國遊客將「轉單」至南韓，使得南韓旅遊相關公司的股票在本週強勁飆升。在濟州島經營旅館和賭場的樂天旅遊開發，股價上漲超過2成，百貨公司營運商新世界集團股價也上漲了6%。專門接待中國郵輪旅客的華清集團（Huaqing Group）管理層人士表示，儘管外交爭端剛發生幾天，但他們預計未來前往南韓的中國遊客數量將會增加。
旅遊市場的冷卻反映了中國民眾對日本旅遊觀感的劇變。來自中國杭州的34歲女子王露娜（Luna Wang，音譯）原計劃今年再去日本旅行，她表示「現在看來，去日本對中國人來說並不安全……我想唯一的好選擇就是去南韓了。」成都旅遊公司Moment Travel創辦人蘇舒也指出，中國民眾的民族情緒高漲：「現在的感覺是，誰去日本誰就是賣國賊！」
就在反日情緒高漲之際，長崎市發生了一起中國籍旅客逾期居留遭逮捕的事件，為這場外交旅遊風波再添一筆爭議。
日媒《長崎放送》報導，1名中國籍女子（54歲，住址及職業不詳），昨（21日）以國際郵輪旅客身份抵達長崎港，獲得「船舶觀光上陸許可」，依規定需在當日隨船離境。然而，這名「中國大媽」卻在郵輪預定出港的當晚9點神祕消失，未返回船上，船方人員隨即報警處理。
該女子今（22日）被長崎警方發現獨自一人在市內，因逾越許可期限，處於非法居留狀態，警方依涉嫌違反《出入國管理及難民認定法》當場將其逮捕。據悉，她在偵訊過程中持續保持緘默。
最強貴婦開砲！ 黛薇夫人挺高市早苗：對抗中國暴行日本應團結一戰
禁日水產品換印度出貨補上？ 中國網友吐槽：一個更狠的來了
非首次重大資安問題！南韓電商酷澎洩逾4千客戶個資 超過10天才發現被駭
