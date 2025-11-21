「誰去日本誰賣國」！中郵輪急改行程 大舉赴南韓旅遊
即時中心／林耿郁報導
高市早苗「台灣有事」言論持續掀波；在北京呼籲民眾不要去日本旅遊後，多家中國郵輪業者匆忙調整行程，取消停靠日本港口，並把行程重點挪往南韓，預計將掀起一波「棄日挺韓」潮。
天賜良機？在中日因「台灣有事」關係急遽惡化後，中國旅遊業者也配合上意，緊急更改旅遊行程。
路透社報導，例如郵輪愛達‧魔都號（Adora Magic City），原定12月停靠福岡、佐世保與長崎等港口。但南韓濟州道政府網站公告指出，這艘郵輪已正式更改行程，將「完全跳過」日本，改為著重在濟州島停留；該船整體在韓時間，將從原本的9小時，大幅延長至31至57小時不等。
濟州道一名官員表示，中國郵輪業者未公開說明理由，但他懷疑和「中日關係」有關。讓本來從從容容的郵輪行程，現在是匆匆忙忙準備「Plan B（B方案）」。
對於疑似迅速更改行程、取消赴日，Adora Cruises未回應路透社詢問。
日本旅遊業者：訂單暴跌 80%
日本方面的衝擊已經浮現：東京East Japan International Travel Service公司表示，今（2025）年剩餘時間，來自中國的旅遊訂單量暴跌80%。
形成強烈對比的是，南韓港務代理公司Eastern Shipping執行長李永根（音譯，Lee Yong-gun）則透露，多家中國郵輪業者正在洽談改變行程，增加在韓停靠時間，形成明顯「冷熱差異」。
李永根認為，如果中日關係持續惡化，中國可能擴大反日，屆時包括商品、文化與旅遊等各方面，「南韓將獲益」。
另一艘從天津出發的「Dream」夢想郵輪，也希望立刻取消日本行程，改停靠仁川或釜山港；但因時間過於倉促，無法及時調整，只能按原定計畫前往日本。
中國線上旅遊平台Qunar數據顯示，南韓已成為中國民眾上週末（11月15、16日），訂購國際機票的目的地「第一名」；多家中國航空公司宣布，赴日航班「免費退票」，顯見越來越多中國民眾選擇「棄日保韓」。
住在杭州的34歲旅客王女士受訪時表示，原打算今年底再去日本旅遊，但現在改往南韓。理由是日本「對中國人不安全」。
如今中網上已經掀起一股誰還敢去日本，誰就是「賣國賊」的肅殺氣氛。
