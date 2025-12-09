誰可能代表民進黨戰北市？學者點名這人：賴較好交代

有媒體昨（8）日公布最新民調，台北市長蔣萬安的支持度大幅領先立委王世堅、沈伯洋，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、行政院副院長鄭麗君與內政部前部長林右昌等民進黨潛在人選。對此，學者施正鋒認為，在民進黨台北市長潛在人選中，總統兼民進黨主席賴清德派出鄭麗君比較好對外交代，因為鄭與各派系關係友好，不太會引發「用自己人」的質疑。

根據《TVBS民調中心》今天公布的民調顯示，不論民進黨最終選擇何人出征，藍綠差距始終顯著，顯示蔣萬安在首都之爭中暫時佔有強勢地位。若對戰組合為蔣萬安對上王世堅，兩人的支持度為：蔣55％、王31％；蔣萬安對上吳怡農，兩人的支持度為：蔣61%、吳24%；蔣萬安對上鄭麗君，兩人的支持度為：蔣62%、鄭24%；蔣萬安對上沈伯洋，兩人的支持度為：蔣64%、沈22%；蔣萬安對上林右昌，兩人的支持度為：蔣65%、林19%。

施正鋒今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，在民進黨台北市長潛在人選中，王世堅和沈伯洋並非賴清德的人馬，吳怡農屬於新潮流，對賴而言是自己人、比較能信任，且有年輕選票。但若要保守一點、暫時不推派吳怡農上場，「就大概是鄭麗君」。

施正鋒接著說，在過去「逆風行腳」行動期間，鄭麗君就已開始在和賴清德活動，也和外交部長林佳龍創辦的「台灣智庫」有合作、與「台獨聯盟」關係良好。因此在施正鋒看來，相較於派出吳怡農參選，可能會引發「用自己人」的質疑，用鄭麗君大概對外比較好交代。

